¿Quién debe asumir temporalmente la Presidencia hasta que el Congreso defina al sucesor de José Jerí?

Tras la censura de José Jerí, el abogado constitucionalista Domingo García Belaunde aseguró que esta figura no era la adecuada para retirarlo del cargo. En diálogo con RPP, cuestionó las razones del Congreso para optar por dicho mecanismo.

"En el fondo, la censura es lo más inadecuado que hay porque un presidente nunca ha tenido censura en su vida. Lo que necesita un presidente son dos cosas, o una acusación constitucional que cae bajo ciertos delitos, o una vacancia. Se ha optado por la censura, ¿por qué? O por ignorantes o por ociosos, no lo sé", indicó.

El letrado afirmó que, en este momento, existe un vacío de poder en el país, al no haber presidente ni vicepresidentes, ni ministros, "porque automáticamente, al caer el presidente, cae el Gabinete".

En esa línea, señaló que quien debe asumir temporalmente el cargo "teóricamente" es Fernando Rospigliosi, en su cargo de presidente encargado del Legislativo.

"Aunque sea dos días, alguien tiene que asumir, porque no puede haber vacío de poder, eso no tiene lógica", remarcó.

Para García Belaunde, la caída de Jerí "crea inestabilidad" y genera que, desde el exterior, se perciba al Perú "casi como un país bananero". Asimismo, criticó que se dé un nuevo cambio de poder a pocas semanas de las Elecciones 2026.

"No va a cambiar nada. Es simplemente lo que hacen los congresistas para ganarse votos ante el electorado. Yo creo que ha sido una cosa calculada políticamente, pero institucionalmente se ve muy mal que tengamos tantos presidentes en tan poco tiempo", refirió.

El abogado también se mostró en contra de lo sostenido por Óscar Urviola sobre un supuesto "golpe de Estado" si el Congreso censuraba a Jerí. Según García Belaunde, el magistrado "ha hecho una figura retórica"

"No es un golpe de Estado, honestamente. Es un error. Es una barbaridad jurídica, por así llamarlo", señaló, descartando una posible intervención de las Fuerzas Armadas.

También descartó que José Jerí pueda obtener una figura legal que lo mantenga en el cargo ante el Tribunal Constitucional, pues los actos políticos "no son justiciables".

"Acto político es una censura, acto político es una vacancia, acto político es una censura a un ministro de Estado. No caben ese tipo de acciones contra decisiones políticas", sostuvo.

En el caso de los ministros de Estado, señaló que estos deben permanecer en el cargo hasta que se nombre un nuevo gabinete, aunque también puede darse que todos sean ratificados en sus puestos por el nuevo mandatario.

"No hay vacío de poder"

Por su parte, el constitucionalista Natale Amprimo señaló que, pese a que en este caso debía proceder la vacancia y no la censura, el país se encuentra "ante un hecho consumado", en el que José Jerí "compró todos los boletos para dejar la Presidencia".

En diálogo con RPP, precisó que con la censura se genera un precedente que no se ajusta al tema constitucional. Agregó que, "en la práctica", no habría vacío de poder, pues los ministros de Estado permanecen en su cargo.

"No va a pasar nada porque los ministros siguen en el cargo. En la práctica no va a pasar nada (...) Mañana se superará el tema", reiteró.

Por el contrario, indicó que el Congreso debió considerar para este mismo martes una elección que defina al reemplazo de Jerí y descartó que Fernando Rospigliosi sea quien deba asumir temporalmente la Presidencia, pues "no ha tomado juramento".

"No hay ninguna función que el presidente tenga que hacer el día de hoy que motive su actuación, ¿no? O sea, ir a comprar caramelos, ir a patear una puerta a la inversa, salir de noche, tener visitas con amigas a altas horas. Estas funciones, no importa si no se realizan, es una tontería.

En ese sentido, sostuvo que el Legislativo debe designar este miércoles a una persona "que genere concordia y sea objeto de consenso y no de confrontación" hasta el cambio de mandato en julio de 2026.

Amprimo explicó que, dentro del procedimiento para elegir al reemplazo de Jerí, las bancadas pueden inscribir a sus postulantes hasta las seis de la tarde de este martes, o suscribir el apoyo de un candidato de otro grupo político.

Por otro lado, también descartó que Jerí pueda presentar algún recurso legal que evite su censura y afirmó que esto solo generaría un clima "de mayor caos". Por el contrario, afirmó que Jerí debió renunciar antes de ser censurado y anteponer los intereses del país sobre los suyos.

"Era evidente que había los votos y alguien que es congresista y que además ha tenido el honor de asumir la Presidencia, siempre tiene que pensar en el Perú, tiene que anteponer cualquier pensamiento personal al país, y el país no puede estar en una zozobra en estos momentos. El señor Jeri, renunciando él, eliminaba cualquier tipo de disputa y discusión", remarcó.