Tudela sobre Gabinete Miralles: "No darle la confianza va a prolongar esta situación de desgobierno"

Adriana Tudela, congresista de la bancada Avanza País, consideró este lunes que no otorgar la confianza al gabinete de Denisse Miralles prolongará la situación de desgobierno a solo cinco meses de las Elecciones Generales 2026.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, la parlamentaria indicó que su bancada evaluará esta situación, a fin de no generar más inestabilidad. No obstante, dejó claro que no apoyan al Gobierno de José María Balcázar.

“Nosotros no respaldamos que Balcázar sea presidente de la República y miramos vigilantes este gabinete, no hemos tomado la decisión aún respecto a si vamos a votar a favor o en contra (…) No darle la confianza a este Gabinete va a prolongar esta situación de desgobierno, cuando tenemos una elección a la vuelta de la esquina y cuando estamos atravesando un fenómeno del niño”, indicó.

Sobre posturas de bancadas que apoyaron a Balcázar

En esa línea, también señaló que es posible que las bancadas que dieron su apoyo a Balcázar busquen evadir responsabilidad de otorgarle la confianza al Gabinete de Miralles, por lo que consideró que su agrupación parlamentaria tendrá que hacer frente a ese escenario.

“Probablemente nos vengan con falsas indignaciones y hablen del 'Acuñismo', pero lo cierto es que ellos nos han traído a esta situación y creo que es importante decirlo y Avanza País no es una fuerza política que se pone de costado, quita el cuerpo cuando se trata de defender los intereses del país”, sostuvo.

Al ser consultada por la posibilidad de plantear una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, la legisladora indicó que recurrir a ello solo sería una señal política, pues el mandatario cuenta con el respaldo de una coalición del Parlamento.

Voto de confianza

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, se presentará ante el pleno del Congreso el próximo miércoles 18 de marzo para solicitar el voto de confianza al gabinete que preside.

Así lo dio a conocer tras reunirse con el titular encargado de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi. Según indicó, iniciará una serie de diálogos con las bancadas de cara a su presentación.

Su presentación se dará casi un mes después de que jurara en el cargo el pasado 24 de febrero.