Gabinete de Denisse Miralles se presentará el 18 de marzo ante el Congreso para solicitar el voto de confianza

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, se reunió este lunes con el titular de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, a fin de definir la fecha de asistencia del gabinete al Pleno para buscar el voto de confianza.

En diálogo con la prensa desde Pasos Perdidos, la jefa del gabinete mencionó que la fecha que se ha definido es el miércoles 18 de marzo.

Niega "repartija" en el gabinete

Asimismo, con relación a comentarios de congresistas sobre una supuesta "repartija" en el gabinete y al anuncio de bancadas que no le otorgarán el voto de investidura, aseguró que los miembros del Ejecutivo no tienen "color político".

"Somos peruanos que, en un espacio de emergencia de nuestro país, en una crisis institucional, hemos asumido la responsabilidad de trabajar por lo más importante, que son los peruanos, para que no tengan una afectación en la provisión de los servicios públicos y que puedan tener a su Estado presente y funcionando", expresó.

Agregó que, antes de iniciar el diálogo, espera recibir la comprensión de los congresistas sobre la necesidad de tener "un país unido", con el objetivo de luchar contra la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño Costero, además de garantizar la realización de las Elecciones Generales 2026.

"Nuestras reuniones para el voto de confianza van a tener como base ese plan, ese plan unido para estar presentes para los que realmente importan, que son la población. Nosotros estamos en esa línea", sostuvo.