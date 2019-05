La legisladora de Fuerza Popular se pronunció por las críticas al espacio que tiene en el canal del Congreso. | Fuente: RPP

La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, respondió la noche de este jueves, al pedido de varios parlamentarios para que se deje de emitir el programa Sin corrupción que conduce a través del canal del Parlamento.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP, Vilcatoma agradeció la publicidad que le han dado al espacio que dirige desde febrero de este año y aseguró que la iniciativa fue discutida con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien la autorizó a producir el programa para difundir denuncias del interior del país.

“La gestión del congresista Salaverry, ahora presidente del Congreso, se ha querido caracterizar por tener un sello de lucha contra la corrupción. Él ha recibido en sus manos muchas de estas denuncias y para encontrar una estrategia de lucha contra la corrupción, es que autorizó la existencia de la media hora de este programa, para que nosotros pudiéramos transmitir estas denuncias”, comentó la legisladora de Fuerza Popular.

Producción y contenido del programa

Vilcatoma aseguró que el programa no le costaba “ni un sol” al Estado pues era producido con su equipo de trabajo y que incluso las imágenes se captaban con los celulares que se le otorgó para que cumpla su función legislativa. Agregó que en el espacio ella no tiene una agenda personal y que solo buscan difundir denuncias; sin embargo, dijo que el rol de los parlamentarios es fiscalizar.

“Yo no meto mi chiquita. De ninguna manera, aquí no hay una agenda política personal. Yo tengo mis opiniones personales que son frontales y muchas veces duras y directas. En este programa yo he cumplido con trasmitir al público estas denuncias por corrupción que ojo no le cuestan un sol al estado porque lo hemos desarrollado de manera estratégica”, dijo.

Responde a críticas

Respecto del pedido de la bancada de Peruanos por el Kambio para que el presidente del Congreso adopte medidas correctivas por el programa de Vilcatoma, la legisladora dijo que entiende esta posición porque se trata de legisladores del oficialismo.

Sin embargo, dijo que Clemente Flores (Peruanos por el Kambio) se opone a la difusión del programa debido a que está involucrado en denuncias en la región Chiclayo.

“Tengo entendido que (Flores) está cuestionando mi programa por las denuncias reiteradas que hemos sacado de la región Chiclayo que hay muchas que lo comprometen. Ese es otro tipo de interés. Por favor dejemos que las cosas se den correctamente y respetemos la libertad de expresión”, sostuvo.