Uno de cada tres peruanos acudirá a votar motivado por la "rabia", señala Urpi Torrado

A poco más de un mes de las Elecciones Generales 2026, Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, detalló los resultados de su más reciente estudio de opinión y relevó un electorado fragmentado y, sobre todo, indignado.

De acuerdo con la encuesta, la corrupción es el principal factor de indignación ciudadana (24%), que supera a la inacción de las autoridades o el incumplimiento de promesas.

"Encontramos que uno de cada tres peruanos va a ir a votar con rabia. Es decir, hay uno que va a votar con esperanza, otro que va porque es obligatorio, y hay uno que va a votar con rabia. Y ese es el voto de rechazo, que muchas veces se puede manifestar en un alto porcentaje de blanco y nulo o en la búsqueda de un candidato antisistema", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Intención de voto presidencial

En cuanto a las preferencias electorales, el estudio muestra a Rafael López Aliaga como líder de la intención de voto con 13.4%, seguido por Keiko Fujimori con 9.7%.

Torrado destacó que ambos candidatos "mantienen los dos primeros lugares bastante consolidados y con una distancia relativa con el resto".

López Aliaga tiene su principal bastión en Lima y el sur, mientras que Fujimori domina el norte y el oriente del país.

La disputa más ajustada se encuentra en el tercer lugar, donde se registra un empate técnico entre Carlos Álvarez (6%) y el economista Alfonso López Chau (5.7%).

"Creo que lo más importante de esta encuesta es el empate en el tercer lugar. López Chau, que venía creciendo, se estanca y ahora nuevamente recupera ese crecimiento, empatando con Álvarez", precisó.

El "antivoto"

El estudio también midió el nivel de rechazo hacia los postulantes. En este rubro, Keiko Fujimori concentra el mayor antivoto con un 48%, seguida de lejos por César Acuña (13%), Vladimir Cerrón (7%) y Rafael López Aliaga (5%).

Torrado advirtió que, si bien esta cifra marca un techo para el crecimiento de la lideresa de Fuerza Popular, la historia electoral demuestra que los antivotos altos pueden ser manejables con buenas campañas, citando el caso del segundo gobierno de Alan García.

Otro dato relevante es el alto porcentaje de ciudadanos apolíticos. Según la CEO de Datum, casi un 40% de peruanos no se identifica con ninguna posición ideológica (derecha o izquierda) y son precisamente ellos quienes engrosan las cifras de "no sabe / no opina" o de votos blancos y viciados, que actualmente rondan el 40%, una cifra históricamente alta en comparación con el mismo mes en las elecciones de 2021 (33%).

Falta de liderazgos sostenidos

Finalmente, Torrado reflexionó sobre la ausencia de liderazgos construidos a largo plazo. Recordó que, en el pasado, presidentes como Alejandro Toledo, Alan García u Ollanta Humala construyeron sus victorias haciendo un trabajo de oposición y visitas a nivel nacional durante los cinco años previos a la elección.

"Lo que hemos visto desde el 2016 hasta ahora es que los candidatos cambiaron la estrategia y se dedican solamente a los meses de campaña. Es más, la queja que encontramos es que la gente quiere mítines, quiere que los candidatos visiten la zona, que se ensucien los zapatos, porque si no, se pierde esa sensibilidad de qué es lo que está pasando en el país", concluyó.