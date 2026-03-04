Candidatos al Senado presentan sus propuestas sobre estabilidad política y meritocracia en el Estado

Los candidatos al Senado César Zumaeta (APRA) y Carlos Solano (Avanza País) presentaron sus propuestas respecto de la estabilidad política y coincidieron en que el país requiere un horizonte de predictibilidad, aunque discreparon sobre las recientes decisiones que conllevaron a la actual crisis nacional.

Al respecto, Zumaeta defendió la trayectoria de su partido como garante de la gobernabilidad en periodos críticos y mencionó que la estabilidad política es tan vital como la monetaria para el desarrollo del país.

"Nosotros planteamos una concertación por la estabilidad política del país (...) hay que darle estabilidad a la política como mínimo 24 meses para que el gobierno tenga oxígeno. Ahí vamos a ver quiénes quieren el bien común del país", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, advirtió que los problemas estructurales, como la inseguridad o el embarazo adolescente en regiones como Loreto, no se resuelven con promesas de 100 días, sino con políticas de largo aliento.

El rol de la meritocracia

Por su parte, Carlos Solano puso el foco en la necesidad de reformar el diseño institucional del Estado, el cual, según denunció, actualmente prioriza los intereses de los partidos sobre los del ciudadano.

"El diseño institucional tiene que cambiar definitivamente. El diseño institucional actual está para favorecer a los partidos políticos y no al ciudadano. (...) Tenemos que favorecer una política de gerencia pública, profesional", sostuvo.

Además, el candidato criticó el retroceso en la implementación de la Ley del Servicio Civil (Servir) y señaló que el exceso de cargos de confianza ha fomentado el "amiguismo".

Revisión de leyes polémicas

En cuanto a la labor que desempeñarían en el Senado a partir del 28 de julio, Solano se mostró a favor de revisar y, eventualmente, derogar normas que han generado cuestionamientos por debilitar la lucha contra la criminalidad organizada.

"Hay muchísimas leyes negativas (...) por ejemplo, alguna que está referida al tema de las organizaciones criminales, donde aumenta el rigor para poder ser considerado una organización criminal. Yo creo que es revisable y probablemente sea derogable o modificable", puntualizó.

En tanto, Zumaeta coincidió en la importancia de identificar a los mejores gestores públicos para cargos estratégicos y evitar la rotación constante de ministros.

"Es una locura, por ejemplo, pretender a partir del 28 de julio cambiar al ministro de Salud cada año. ¿Qué política de salud se puede hacer?", cuestionó.