Elecciones 2026: ¿cuál es la diferencia entre senadores y diputados?

Estas elecciones marcan el retorno del Congreso bicameral, con un Senado estará integrado por 60 representantes y una Cámara de Diputados que tendrá 130 integrantes. Conoce las diferencias entre las funciones de diputados y senadores.

Más de 6 millones 892 mil jóvenes, de entre 18 y 29 años, están habilitados para votar el próximo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026, unos comicios marcados por el retorno de la bicameralidad: la Cámara de Diputados y el Senado.

A lo largo de su historia republicana, el Perú ha tenido una tradición de dos cámaras legislativas. No obstante, la última vez que rigió en el país fue hasta el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori perpetró el autogolpe de Estado.

La Constitución de 1993 ratificó el sistema unicameral vigente hasta actualidad. Por eso es comprensible que los jóvenes, que no han vivido bajo sistema, se pregunten: ¿cuál es la diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado?

En primer lugar, es necesario saber que el Senado estará integrado por 60 representantes, mientras que la Cámara de Diputados tendrá 130 integrantes.

Los 130 diputados serán elegidos de los 27 distritos electorales del país para un periodo de cinco años, mientras que los 60 senadores serán elegidos mediante voto popular: 30 por un distrito único nacional y 30 por distritos múltiples correspondientes a departamentos y regiones.

¿Cuál es la diferencia entre los senadores y los diputados?

Román Campos Aranda, abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), detalló en ‘Encendidos’ que la Cámara de Diputados (cámara baja) tiene iniciativa legislativa; es decir, presenta proyectos de ley.

Además, los diputados cuentan con la capacidad de control político y puede interpelar y censurar ministros, así como conformar comisiones investigadoras y dar el voto de confianza a un gabinete ministerial.

Por su parte, el Senado no tiene facultad para presentar proyectos de ley, pero actúa como una cámara revisora que analiza, aprueba o modifica sustancialmente las normativas envidas por los diputados.

Campos Aranda complementó que los senadores actúan como un segundo filtro antes de la promulgación de una ley, actuando como una cámara alta.

“El Senado [es como] una Cámara más reflexiva que va a determinar si es constitucional o no constitucional la medida, si es positiva o no positiva y luego verá si lo aprueba o no lo aprueba”, detalló.

Asimismo, el Senado se encarga de elegir al defensor del Pueblo, a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), al contralor general de la República, a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), así como al superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS)

El Senado también tiene funciones de fiscalización política, juzga a autoridades acusadas por la Cámara de Diputados, autoriza viajes presidenciales al extranjero y no puede ser disuelto por el presidente, lo que le otorga mayor estabilidad institucional. La Cámara de Diputados, en cambio, tiene un rol más activo en la política y control político directo.

¿Cuáles son los requisitos para ser senador o diputado?

En cuanto a los requisitos, el funcionario del JNE detalló que la diferencia es únicamente en la edad, pues los candidatos a diputados deben ser mayores de 25 años, mientras que a un senador deberá ser mayor de 45 o contar con experiencia previa como diputado o congresista.

Campos Aranda mencionó que en la actual contienda electoral hay candidatos menores de 45 años postulando al Senado, pero – mencionó es por su experiencia como congresistas del periodo 2021-2026.

“De hecho, ser peruano de nacimiento es uno más de los requisitos, pero digamos que básicamente si encontramos diferencias es la edad”, finiquitó.