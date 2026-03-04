Últimas Noticias
Elecciones 2026: ¿Cuál es la diferencia entre voto válido, en blanco, cruzado y nulo?

por Karina Valencia Pantoja

El próximo 12 de abril, los peruanos recibirán una cédula inédita con cinco columnas. Para que tu voto sea válido, es importante saber cómo marcar correctamente y diferenciar entre voto nulo, en blanco o cruzado. Aquí te explicamos las diferencias.

A casi un mes de las Elecciones Generales 2026, es importante que los ciudadanos conozcan las diferencias entre voto válido, voto en blanco, voto cruzado y voto nulo, especialmente ante la nueva cédula electoral que recibirán los peruanos el próximo 12 de abril. Comprender estas modalidades permitirá emitir un voto válido y evitar que este sea anulado.

La cédula estará organizada en cinco columnas, que permitirán elegir al presidente de la República, así como a senadores, diputados y parlamentarios andinos.

¿Cómo marcar para que tu voto sea válido?

La especialista en Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Marisol Cuellar, explicó que para emitir un voto válido se debe marcar una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo del partido político

En el caso de la fórmula presidencial, además del símbolo también aparecerá la fotografía del candidato a la Presidencia. Por ello, el elector puede marcar el símbolo, marcar el símbolo y la foto, o incluso marcar únicamente la fotografía.

"Lo que tenemos que hacer es marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. En el caso de la fórmula presidencial, aquí aparece, además del símbolo, la fotografía del candidato a la presidencia. En esa medida, una persona puede marcar el símbolo, puede marcar el símbolo y la foto, o puede marcar solo la fotografía", precisa Cuellar.

Para que el voto no sea observado, el cruce del aspa o la cruz debe quedar dentro del recuadro correspondiente.

¿Qué es el voto en blanco?

El voto en blanco también está permitido y ocurre cuando el elector decide no marcar ninguna opción en la cédula, como una forma de expresar que no elige a ningún candidato.

¿Qué es el voto cruzado?

El voto cruzado también es válido en estas elecciones y permite que el elector elija un partido político distinto en cada una de 5 las columnas de la cédula.

Según explicó Cuellar, un ciudadano podría votar por un partido en la fórmula presidencial y optar por otra organización política en las elecciones al Senado o a la Cámara de Diputados, o incluso en la columna para elegir a los representantes al Parlamento Andino.

"El voto cruzado en nuestras elecciones es válido. En esa medida, un elector puede haber elegido a el partido político el mejor amigo en la fórmula presidencial, pero quizás quiere elegir a otra organización política en los senadores a nivel nacional, entonces lo puede hacer perfectamente", indicó la vocera de la ONPE.

¿Cuándo un voto es nulo?

Un voto será declarado nulo si el elector marca la cédula con un símbolo diferente al aspa o la cruz, como un check, un círculo, o si realiza dibujos o escribe palabras en la cédula.

Sin embargo, hay un detalle importante. Como la cédula estará dividida en cinco columnas independientes, cada voto se evaluará por separado.

Esto significa que un voto nulo en una columna no invalida necesariamente toda la cédula.

Si en cuatro de las cinco secciones el elector hizo el aspa o la cruz, pero en una hizo un círculo, solo se invalidará esa sección. Las demás columnas se contabilizarán como válidas, porque siempre se intenta salvaguardar el derecho a voto de todas las personas que participan de nuestras elecciones”, explicó la vocera de la ONPE.

¿Cómo funciona el voto preferencial?

Marisol Cuellar, especialista en Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explica que el voto preferencial permite a los electores expresar su preferencia por determinados candidatos dentro de una lista partidaria.

"Estos cuadros en blanco que aparecen en 4 de las 5 secciones de la cédula son para el uso del voto preferencial. El voto preferencial es esta facultad que tienen los electores peruanos de darle su preferencia a determinados candidatos de una lista. En esa medida, al escribir los números de estos candidatos de la organización política, el ciudadano le da más oportunidades de que pueda salir elegido", indicó.

La especialista precisó que el uso del voto preferencial es voluntario.

"Esto es voluntario, facultativo, va a depender de los electores si desean utilizarlo o no, pero es una facultad importante que se pueda conocer", añadió.

Para utilizar el voto preferencial, el elector debe escribir el número del candidato en los recuadros en blanco, de esa manera se considera un voto válido. Por ejemplo, si un elector prefiere a los candidatos 5 y 12 de una lista, puede escribir esos números en las casillas correspondientes.

Es decir, según ONPE es válido escribir únicamente los números de los candidatos sin marcar el símbolo del partido. Sin embargo, también podría marcar el logo del partido y escribir el número de los candidatos elegidos.

Cómo practicar el voto antes de las elecciones

Para evitar errores al momento de votar, los ciudadanos pueden practicar previamente el marcado de la cédula. Ingresa a RPP.PE, busca El Poder en tus Manos y accede al Simulador del voto. Practica cómo marcar y llega preparado al día de las elecciones.

Recuerda que, el 12 de abril, la jornada de votación iniciará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde. No olvides llevar tu Documento Nacional de Identificación (DNI) para que puedas votar y elegir a las próximas autoridades.


