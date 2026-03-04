Elecciones 2026: ¿Cuál es la diferencia entre voto válido, en blanco, cruzado y nulo?

A casi un mes de las Elecciones Generales 2026, es importante que los ciudadanos conozcan las diferencias entre voto válido, voto en blanco, voto cruzado y voto nulo, especialmente ante la nueva cédula electoral que recibirán los peruanos el próximo 12 de abril. Comprender estas modalidades permitirá emitir un voto válido y evitar que este sea anulado.

La cédula estará organizada en cinco columnas, que permitirán elegir al presidente de la República, así como a senadores, diputados y parlamentarios andinos.

¿Cómo marcar para que tu voto sea válido?

La especialista en Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Marisol Cuellar, explicó que para emitir un voto válido se debe marcar una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo del partido político.

En el caso de la fórmula presidencial, además del símbolo también aparecerá la fotografía del candidato a la Presidencia. Por ello, el elector puede marcar el símbolo, marcar el símbolo y la foto, o incluso marcar únicamente la fotografía.

"Lo que tenemos que hacer es marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro del símbolo de su preferencia. En el caso de la fórmula presidencial, aquí aparece, además del símbolo, la fotografía del candidato a la presidencia. En esa medida, una persona puede marcar el símbolo, puede marcar el símbolo y la foto, o puede marcar solo la fotografía", precisa Cuellar.

Para que el voto no sea observado, el cruce del aspa o la cruz debe quedar dentro del recuadro correspondiente.