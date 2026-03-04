Jorge Nieto sobre las leyes procrimen: "No nos han hecho bien y se ve en la criminalidad" [VIDEO]

El postulante a la Presidencia por el partido Buen Gobierno cuestionó las normas aprobadas por el Congreso y enfatizó que de ser elegido, esas leyes serán derogadas.

Jorge Nieto, candidato presidencial por el partido Buen Gobierno, aseguró estar a favor, en caso sea elegido como mandatario, de derogar las llamadas leyes procrimen, aprobadas por el actual Congreso, porque en su análisis, poco bien le han hecho a la ciudadanía.

"O dificultan los tipos penales o dificultan la acción de la justicia frente a la criminalidad. Esas leyes no nos han hecho bien y se ve en la criminalidad. No se ha incrementado la criminalidad en los últimos años solo porque los criminales son más malos, sino porque las autoridades no están teniendo la suficiente fuerza", aseveró en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Para Nieto, entre esas leyes pro crimen hay dos que considera graves: la modificación del tipo penal de crimen organizado así como los cambios en la realización de los allanamientos.

"Una de ellas tiene que ver con la modificación del tipo penal de crimen organizado, se le ha hecho más difícil de aplicar. Por tanto, eso tiene que ser cuando menos revisado. Yo digo derogado, pero cuando menos revisado. Esa es una. La otra tiene que ver con el tema de los allanamientos, en donde tiene que haber una serie de procedimientos previos, que en la práctica le avisan al delincuente: 'Oye, voy a ir a intervenirte'", explicó.

Nieto expresó que Buen Gobierno es un partido de centro transformador, con una convicción de que el Perú necesita ser unido y acabar con los discursos de odio.

"Necesitamos terminar con los discursos de odio, confrontación y debemos unir a todas las capacidades que el Perú tiene para darle un rumbo", indicó el candidato presidencial.