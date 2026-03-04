Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jorge Nieto sobre las leyes procrimen: "No nos han hecho bien y se ve en la criminalidad" [VIDEO]

Jorge Nieto sobre las leyes pro crimen:
Jorge Nieto sobre las leyes pro crimen: "No nos han hecho bien y se ve en la criminalidad" | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El postulante a la Presidencia por el partido Buen Gobierno cuestionó las normas aprobadas por el Congreso y enfatizó que de ser elegido, esas leyes serán derogadas.

Jorge Nieto, candidato presidencial por el partido Buen Gobierno, aseguró estar a favor, en caso sea elegido como mandatario, de derogar las llamadas leyes procrimen, aprobadas por el actual Congreso, porque en su análisis, poco bien le han hecho a la ciudadanía. 

"O dificultan los tipos penales o dificultan la acción de la justicia frente a la criminalidad. Esas leyes no nos han hecho bien y se ve en la criminalidad. No se ha incrementado la criminalidad en los últimos años solo porque los criminales son más malos, sino porque las autoridades no están teniendo la suficiente fuerza", aseveró en el programa Las Cosas Como Son de RPP. 

Para Nieto, entre esas leyes pro crimen hay dos que considera graves: la modificación del tipo penal de crimen organizado así como los cambios en la realización de los allanamientos.

"Una de ellas tiene que ver con la modificación del tipo penal de crimen organizado, se le ha hecho más difícil de aplicar. Por tanto, eso tiene que ser cuando menos revisado. Yo digo derogado, pero cuando menos revisado. Esa es una. La otra tiene que ver con el tema de los allanamientos, en donde tiene que haber una serie de procedimientos previos, que en la práctica le avisan al delincuente: 'Oye, voy a ir a intervenirte'", explicó. 

Nieto expresó que Buen Gobierno es un partido de centro transformador, con una convicción de que el Perú necesita ser unido y acabar con los discursos de odio.

"Necesitamos terminar con los discursos de odio, confrontación y debemos unir a todas las capacidades que el Perú tiene para darle un rumbo", indicó el candidato presidencial.

El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Jorge Nieto Elecciones Generales 2026 Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA