Elecciones Marisol Pérez Tello: “Las PASO son un primer esfuerzo para acabar con las cúpulas partidarias”

La exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello sostuvo que las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), figura vigente en la norma peruana desde el año 2019, pueden funcionar como un filtro a los 24 partidos políticos inscritos actualmente y que estarían habilitadas para presentar candidaturas presidenciales ante un eventual convocatoria a elecciones generales.

La extitular del Minjus precisó que el elevado número de propuestas podría abrir la puerta a candidaturas no representativas o vinculadas a grupos de interés y corrupción, como el narcotráfico.

“Las PASO pueden ser un cernidor a los más de 23 partidos que hoy estarían peleando por una candidatura presidencial y que lo que van a hacer es distribuir el poder, de tal manera que existe el riesgo de que nuevamente los extremos terminen pasando a una segunda vuelta y terminemos, o con un dictador de derecha o de izquierda, o vaciando completamente de poder al Ejecutivo, sosteniéndose en un montón de grupos de interés como los que hay ahora: narcotráfico, crimen organizado, no cooperativas, 'mochasueldos'”, expresó.

En diálogo con RPP Noticias, Pérez Tello indicó que existen reformas políticas pendientes que debe trabajar el Congreso de la República “no como parches”, sino como parte de una propuesta integral. No obstante, señaló su desconfianza de que exista real interés del Parlamento por trabajar el tema.

“Lamentablemente, creo que hay muchas reformas políticas pendientes porque esto no puede ser como parches, es un tema integral. No creo que se logren con la conformación actual del Congreso, a quien no le conviene que las reglas sean democráticas. Sin embargo, las que existen hay que defenderlas”, refirió.

Riesgos frente a los intereses del Parlamento

La exministra sostuvo que existe “el riesgo” de que las PASO no se implementen en las próximas elecciones, dada la postura mostrada por la mayoría de las agrupaciones políticas con bancadas en el Congreso. Ello, pese a que dicha modalidad aún requiere de la elaboración y aprobación de normativa técnica para su adecuada implementación.

El actual Parlamento -señaló- se ha abocado a trabajar en medidas en favor de sus propias motivaciones, como la exoneración de multas y amnistías a partidos “con la excusa de dar facilidades democráticas (cuando) en el fondo que hacen es romper la ley” que busca mejorar la calidad de participación política.

“Las PASO que ya están, ya existen, son de alguna manera un primer esfuerzo para acabar con las cúpulas partidarias, para acabar con la designación a dedo y para permitir un primer ejercicio que viabilice la posibilidad de alianzas que permitan esta gobernabilidad con mayor legitimidad en la elección (...) Necesitamos implementarlas y hay que evaluar si ya teniendo reconocimiento legal -porque ya están en la ley- podrían implementarse de una forma que no requiera al Congreso, porque la verdad es que entra de una forma y sale otra, y no necesariamente la más adecuada”, recalcó.