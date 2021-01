José Luna, Guillermo Aliaga y Luis Dioses son algunos de los que actuales legisladores que buscan llegar al Parlamento Andina. | Fuente: Andina

Legisladores que afrontan investigaciones por diversos delitos postularán al Parlamento Andino en las elecciones del próximo 11 de abril, debido a que no pueden postularse a la reelección en el Congreso.

Se trata de los legisladores de Podemos Perú, José Luna Morales, y los parlamentarios de Somos Perú Guillermo Aliaga y Luis Dioses, quienes según el dominical Panorama ya realizan campañas para lograr obtener una de las 5 curules del Parlamento Andino.

De lograrlo, los actuales legisladores obtendrían sueldos de 15 000 soles, viáticos, además de la inmunidad parlamentaria, con lo que las investigaciones que afrontan se verían paralizadas por cinco años.

Candidatos de Podemos Perú

El legislador José Luna Morales actualmente afronta una investigación por presuntamente estar vinculado a la organización criminal 'Los gánsteres de la política', que también integraría su padre y fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

Esta organización criminal operó desde 2016 y se habría dedicado a captar miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para interferir en la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en 2017, a fin de lograr la inscripción de Podemos Perú.

Luna Morales inició su campaña en la ciudad de Puno acompañado de la también legisladora de Podemos Perú, Cecilia García, quien también postula al Parlamento Andino y actualmente no registra ninguna investigación en Fiscalía, pero que no está exenta de denuncias.

Precisamente dicha parlamentaria defendió su candidatura y dijo que no se trata de una reelección al mismo cargo y que, en cambio, es una elección que le otorgará funciones distintas en un contexto diferente.

La presentación de ambos en la ciudad de Puno se dio sin respetar los protocolos de bioseguridad de la COVID-19, algo que García minimizó. “Yo no podría decirle a una persona no me abraces no me agradezcas”, dijo sobre su cercanía con los simpatizantes en la ciudad de Uros.

Postulantes de Somos Perú

En Somos Perú la situación no es distinta, pese a que su actual candidato al Congreso, el expresidente Martín Vizcarra, tiene como bandera de campaña “la eliminación total de la inmunidad parlamentaria”.

El actual legislador Guillermo Aliaga tiene actualmente denuncias por presuntos vínculos con la organización criminal ‘Los cuellos blancos del puerto’. Según un colaborador eficaz, el legislador habría recurrido a sus contactos en la Corte Superior del Callao para ayudar a su hermano en un caso de violencia contra la mujer.

El dominical apunta que Aliaga también es investigado por falsificación de documentos, violencia y resistencia a la autoridad e incluso contaminación.

Además de él, el parlamentario Luis Dioses busca llegar al Parlamento Andino y también se paralizarían las investigaciones que tiene por los presuntos delitos de peculado, malversación, usurpación de autoridad, delitos contra la administración pública, entre otros, según Panorama.