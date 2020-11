Los precandidatos a la presidencia deben ser claros con sus propuestas, sobre todo en tiempos de pandemia. | Fuente: Andina

El recientemente nombrado ministro de Economía, Waldo Mendoza, indicó que el gobierno tuvo que endeudarse para cubrir los gastos que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 en el país, revelando además que esta situación seguirá creciendo el próximo año hasta llegar a una estimación del 38% del Producto Bruto Interno (PBI).

Por su parte Alfredo Thorne, quien estuviera a cargo en el pasado de la cartera de Economía, considera que esta proyección podría ser incluso mayor, pues “aún con los estimados del MEF, la tasa de endeudamiento sigue creciendo y podría aumentar más producto de las garantías de Reactiva Perú y otras propuestas que impulsó la ministra anterior”.

Al estar los peruanos en medio de una campaña electoral, Thorne pide a los precandidatos aclarar puntos importantes en cuanto a propuestas económicas se trata: “¿Cómo se estabiliza las finanzas públicas?, ¿Cómo es que se va a lograr disminuir el déficit? Y, sobre todo... ¿Cómo se estabiliza la tasa de endeudamiento? Esto es lo más apremiante puesto que, si no se hace, podríamos tener una reducción en nuestra calificación de la deuda local y extranjera”, señala.

Por otro lado, para Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), el escenario al que se enfrentará el próximo gobierno todavía es incierto en materia económica. “No sabemos cuánto tiempo más va a durar la pandemia, no sabemos si va a haber o no una segunda ola. Entonces no estamos seguros de qué es lo que va a recibir el próximo gobierno, pero sí estamos seguros de que no será sencillo. Cualquier candidato debe tener claridad en cómo enfrentar la pandemia. Sin eso, las decisiones de inversión no van a acompañar a la reactivación. El empresario necesita certidumbre”, expresó.

NUESTRAS FORTALEZAS

El Perú cerró el 2019, antes de la pandemia, con indicadores macroeconómicos "sanos". "Manteníamos un crecimiento del comercio exterior importante en la región, somos una de las 3 economías más abiertas de América Latina, teníamos reservas internacionales cercanas a los 68 mil millones de dólares, un déficit fiscal de 2% y un nivel de endeudamiento muy razonable, cercano al 26% del PBI. Siempre que se esté por debajo del 30% es saludable”, comenta Juan Carlos Mathews, adjunto al Rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, ex viceministro de Mype e Industria y columnista de RPP Noticias.

Esas, considera, fueron las principales fortalezas de nuestra economía que nos ayudaron a sortear los costos de la pandemia en los bolsillos de la gente.

Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) el valor de nuestras exportaciones tuvo un incremento entre enero y setiembre de este año, impulsado principalmente por la minería y la agroindustria. La economía tiene 4 motores: inversión pública, inversión privada, exportaciones y consumo interno, “y el único que está de pie es el sector exportador porque los minerales pesan el 60%, el precio ha subido, y porque la agroexportación va muy bien, el mundo sigue alimentándose y el Perú puede ser un suministrador de alimentos del mundo, ahí tenemos un sector que seguirá marcando la hora”, indicó Mathews.

Las medidas tomadas por el MEF para mitigar los efectos de la pandemia han ayudado, pero hacen que no se deba arriesgar mucho de cara al 2021. | Fuente: Andina

En este sentido, Mathews indica que es necesario abrirle paso a las inversiones privadas que permitan generar liquidez y también cerrar brechas en servicios básicos con inversión pública. “Lo primero (que se necesita) es un shock de inversiones. Es decir, destrabar los proyectos de infraestructura, de irrigación y de minería. Hay casi 60 mil millones de dólares en proyectos mineros, y eso tiene un peso enorme. Además, es necesaria inversión en infraestructura con énfasis en salud primaria”.

Matthews agrega que en el lado público también se debe priorizar inversiones en infraestructura vial y vivienda, junto con capacitación y asistencia técnica a gobiernos regionales y locales orientados a la eficiencia del gasto público.

POPULISMO Y ENFRENTAMIENTO POLÍTICO

El impacto de la COVID-19 en las arcas del Estado, las crisis políticas y el clima de incertidumbre por el riesgo de una segunda ola de infectados como la de Europa muestran un escenario de recursos económicos limitados en el futuro próximo para Paola del Carpio Ponce, por lo que recomienda que las propuestas de reactivación de los candidatos sean fiscalmente responsables y con tal detalle técnico que permitan conocer el método de financiamiento y las razones para su implementación. “Tenemos que ser muy claros, no estamos en tiempos para hacer propuestas demasiado rimbombantes”, manifiesta.

En el lado de la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, Alfredo Thorne comenta que “una de las consecuencias indirectas de las medidas populistas y de los últimos años de enfrentamiento político ha sido deshacer una buena parte de las reformas económicas que nos llevaron a los años de rápido crecimiento”.





Especialistas recomiendan que se fortalezca la inversión en obras públicas para reactivar la economía. | Fuente: Andina

Asimismo, Del Carpio Ponce alerta sobre el impacto de propuestas que puedan sonar muy atractivas para el público, pero tienen un trasfondo negativo a nivel económico. “Hemos tenido varias normas del nivel legislativo que ponen en grave peligro la sostenibilidad fiscal y no tienen nada que ver con lo que está planificando el Ejecutivo en medio de una pandemia”, indicó.

Finalmente agrega que las leyes aprobadas sin un sustento o presupuesto para costearlas generan una incertidumbre que termina por ahuyentar a las inversiones y “nos hace más riesgosos, lo que dificulta nuestra capacidad como país para acceder a financiamiento externo y reduce la capacidad de generar empleo”, sentenció.

Definitivamente todavía queda un camino por recorrer hasta el fin de la pandemia y, con la esperanza de una segunda ola controlada y un clima político más estable, debemos estar atentos a que la necesidad de aliviar nuestros bolsillos en el plazo inmediato no perjudique nuestro futuro. Seamos vigilantes ante propuestas populistas y exijamos sustento a nuestros candidatos.