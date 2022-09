Elecciones 2022: Respondemos 10 preguntas poco comunes sobre la jornada electoral de este domingo 2 de octubre

Este domingo 2 de octubre cerca de 25 millones de peruanos se movilizarán para votar. | Fuente: ONPE

Este domingo 2 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2022 en todo el país. Según datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 24.7 millones de personas están habilitados para acudir a las urnas durante esta jornada electoral.

A poco de estos nuevos comicios, presentamos un consolidado de respuestas a preguntas frecuentes en materia electoral.

¿Debes viajar y no podrás ir a votar? ¿Ya cumpliste 18 años, pero sigues con DNI amarillo y no sabes si ir a votar? ¿Ya no hay espacio para más hologramas en tu DNI? ¿Tienes 70 años y no sabes si es obligatorio que acudas a tu centro de votación? Éstas y otras contingencias incluimos en esta guía práctica, con respuestas facilitadas por la ONPE en nuestra secuencia ABC Electoral.

1. ¿Si mi DNI ya no tiene espacio para poner el holograma de votación? ¿Puedo votar?

Sí. El holograma puede ser colocado incluso sobre los hologramas puestos en elecciones anteriores. Lo importante es que la persona acuda a votar y que firme en el padrón de electores. Sobre esa base [el padrón] se recoge el registro de los omisos, quienes son los que no participan en el proceso electoral.

2. Si tengo 18 años cumplidos antes de las elecciones, pero aún tengo DNI amarillo, ¿puedo votar?

Sí. El padrón cerró el 2 de octubre de 2021 e incluye a todos aquellos que cumplirán 18 años hasta el mismo día de la elección. Es decir, se puede votar con el DNI amarillo si la persona tiene 18 años cumplidos hasta el 2 de octubre. Su nombre estará en el padrón.

3. ¿Puedo votar si pierdo el DNI pocos días antes de las elecciones y no alcanzo a tramitar un duplicado rápido?

No. Lamentablemente, si el DNI está extraviado no podrás participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Si bien el Reniec entregará DNIs hasta el mismo dían de los comicios, si aún así no alcanzara a tener uno ese día, no podrás votar. Lo que recomienda la ONPE es que se debe realizar la denuncia policial correspondiente por el extravío del DNI y, con esa denuncia, a partir del 3 de octubre, tramitar una dispensa al voto para no tener la multa. Este trámite se realiza ante el Jurado Nacional de Elecciones.

4. ¿Puedo votar con el DNI vencido?

Sí. El Reniec emitió una resolución autorizando de manera excepcional el uso de los DNI caducos para estas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

5. Si fui elegido miembro de mesa y no asistí a las capacitaciones presenciales ni virtuales, ¿puedo acudir a cumplir con ese deber cívico?

Sí. El día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 personal de la ONPE hará entrega de un manual para que los miembros de mesa sigan los pasos y también tendrán asistencia presencial de este organismo. No obstante, hay que recordar que si un miembro no se capacitó, todavía puede hacerlo de manera presencial en todas las oficinas distritales de la ONPE a nivel nacional y también de manera virtual en la página capacitaciones.onpe.gob.pe.

6. ¿Es necesario presentar el carnet de vacunación para poder votar?

No. Para este proceso los protocolos se han actualizado. No se pedirá carnet de vacunación, no se va a tomar temperatura en la entrada de los locales de votación, aunque sí se va a pedir mantener el distanciamiento de un metro.



Los miembros de mesa en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 pueden capacitarse presencial o virtualmente, | Fuente: ONPE

7. Si estaré en otro país el día de las Elecciones, ¿puedo votar en el Consulado peruano del país en el que estaré?

No. Una persona que va a votar en el exterior debería estar habilitada en el padrón en esa circunscripción. Es decir, en su documento de identidad debería estar consignada la residencia en ese país. Además, el reglamento de dispensa y justificación de los que no fueron a votar solo aplica en caso de personas que viajen al exterior por dos situaciones en particular: por temas de salud o por temas de estudio.

8. Las personas mayores de 70 años están exceptuadas de votar. ¿Qué pasa si cumplo 70 un día antes o un día después de las Elecciones Regionales y Municipales 2022?

A partir del día que cumples 70 años, tu voto pasa facultativo. Si cumples 70 años el 1 de octubre, un día antes de las Elecciones, si no acudes a votar no vas a generar multa, ni necesitarás realizar algún trámite de dispensa. Pero si cumples 70 años el 3 de octubre, un día después, quiere decir que con 69 años sí tienes la obligación de participar en los comicios del 2 de octubre. De lo contrario, generarás multa.

9. Durante el 2022 cambié de dirección a otro distrito. ¿Por qué sigue apareciendo en el sistema que debo votar en el distrito en el que ya no vivo?

Para todo proceso electoral, el padrón electoral se cierra un año antes del proceso. Es decir, el padrón se cerró el 2 de octubre del 2021. La información que está en el padrón es la que se tenía en esa fecha, a pesar de haber hecho le cambio, no se pueden realizar cambios en este documento, salvo las exclusiones de personas fallecidas.

10. Si llego a mi mesa de votación, falta un miembro y asumo el rol de ser parte de la mesa durante los comicios. ¿Me corresponde el pago correspondiente por esta función?

Sí, se te hará el pago correspondiente, que es de 120 soles. El pago no lo recibe quienes han sido sorteados como miembros de mesa, si no quienes conducen la mesa de votación ese día.



Preguntas extra:

¿Existe un tiempo límite para esperar a los miembros de mesa titulares?

Se ha convocado a todos los miembros de mesa a las 6 a.m. En la medida que estén los titulares se instalará la mesa. Pero, también se ha recomendado que la votación inicie a las 7 a.m., y hasta esta hora deben esperar los suplentes por si por alguna razón no se presentan los titulares.

¿Si soy personero, desde qué hora tengo que asistir y cuál es mi función?

Los personeros de mesa son actores importantes en un proceso electoral. Ellos representan a su organización política. Pueden participar durante toda la jornada, desde la instalación, pero siempre y cuando tengan la acreditación correspondiente y lleven su DNI. Observan todo el desarrollo del proceso, en representación de su organización, viendo que todo se realice como corresponde.

¿Cuánto es la multa por no sufragar?

Asciende a S/.92 soles en el caso de los distritos donde estamos registrados sean considerados no pobres. Si son considerados distritos pobres es el 1% de la UIT que es S/.46 soles. En caso de los distritos considerados pobreza extrema es de S/.23 soles.

Si fui elegido miembro de mesa y no fui a los comicios ni presenté justificación, ¿de cuánto es la multa?

El monto por omisión en instalación de mesa es la más elevada. No tiene categorización como la multa que se asigna por no haber votado. Asciende al 5% de la UIT vigente, es decir, para este proceso equivale a 230 soles.

¿Qué emergencias son válidas para poder tramitar dispensas electorales y no pagar la multa si no voy a votar?

Cuando un ciudadano que no ha podido participar como elector o instalando una mesa, ha sido víctima de robo del DNI, ha realizado un viaje al exterior, o se encuentra en tratamiento médico, puede solicitar al Jurado Nacional de Elecciones una dispensa o justificación. La dispensa es el trámite por no haber votado y una justificación por no haber instalado una mesa.





¿Dónde puedo consultar por mi lugar de votación?

La ONPE puso a disposición el enlace consultaelectoral.onpe.gob.pe Ahí tendrán información del lugar de votación y la referencia para llegar. Además, muestra el número de orden que le corresponde en la lista electoral. También incluye el dato de si fuiste elegido miembro de mesa.









Las respuestas fueron elaboradas con información de los especialistas Luis Grillo (JNE) y Cledy Gutiérrez (ONPE) vertidas en el segmento ABC Electoral de RPP.