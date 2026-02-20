Elecciones 2026: ¿la ONPE y el JNE están actuando de manera imparcial? Esto opinan los peruanos, según la encuesta de CPI

La más reciente encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP, buscó la opinión de la población sobre el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las elecciones 2026.

Así, un 38.8 % de peruanos consideró que el JNE está actuando de manera imparcial, mientras que un 39.4 % cree que “está parcializado” en lo que va de este proceso electoral.

En tanto, el 21.9 % evitó pronunciarse sobre este tema.

Sobre la ONPE, que realizará el conteo de votos el día de las elecciones, un 29.7 % opinó que “actuará de manera imparcial”, mientras que un 62.8 % dijo que “no confía en su imparcialidad”.

Sobre este particular, un 7.5 % evitó pronunciarse.



Ficha técnica

La encuesta rural y urbana de CPI, presentada en exclusiva por RPP, se realizó entre el 14 y 18 de febrero, entre 1 300 ciudadanos de 21 regiones del país.

El estudio tiene un nivel de representatividad del 97.2 %, con un margen de error de +/- 2.7 %.