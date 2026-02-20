Renzo Reggiardo, con 19.2 %, y Carlos Bruce, con 16.0 %, lideran la intención de voto para la Alcaldía de Lima, según CPI

Renzo Reggiardo, del partido Renovación Popular, encabeza la intención de voto para la Alcaldía de Lima Metropolitana, con un 19.2 %, seguido de cerca por Carlos Bruce, de Somos Perú, quien alcanza un 16.0 %, según una encuesta de CPI, presentada en exclusiva por RPP.
El estudio revela que Francis Allison (Avanza País) se ubica en tercer lugar, con un 10.3 %; Richard Acuña (Alianza para el Progreso) aparece con un 6.5 %; Alberto Tejada (Acción Popular) obtiene un 4.5 %; Néstor de la Rosa (Podemos Perú) alcanza un 3.8%; y Susel Paredes (Partido Morado) logra un 0.9 %.
De acuerdo con la investigación, el principal bastión electoral de Reggiardo son los adultos de 40 a 70 años (22.3 %). Además, cuenta con un respaldo ligeramente superior entre los hombres (19.8 %) en comparación con las mujeres (18.6 %).
En el caso de Bruce, la estadística muestra que su mayor fuerza se encuentra en el grupo de 40 a 70 años, con un 19.9 %. Asimismo, obtiene un 17.6 % de apoyo entre los hombres y un 14.6 % entre las mujeres.
El dato más relevante es que el 29.8 % de los limeños aún no tiene definido su voto para la alcaldía provincial. Si desmenuzamos un poco el resultado, se observa que esta indecisión es particularmente alta entre las mujeres (34.3 %) y en el grupo de edad de 25 a 39 años (37.2 %).
Asimismo, un 7.1 % de los encuestados manifestó que votaría en blanco, viciado o que no acudiría a votar.
Ficha técnica
La encuesta fue realizada por CPI entre el 14 y el 18 de febrero de 2026. Se aplicó una técnica de encuesta presencial en hogares a una muestra de 450 personas, de 18 a 70 años, que residen en 35 distritos de la provincia de Lima.
El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error de ±4.6 %.