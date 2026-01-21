Es falso que en Cajamarca no haya desnutrición y que las cifras se inventen, como dijo el candidato presidencial Charlie Carrasco

Recientemente, el medio Nacional TV publicó una conferencia de prensa que diera hace algún tiempo Charlie Carrasco, postulante a presidente por el Partido Demócrata Unido. En ella, el político relata una supuesta anécdota que tuvo con un doctor en Cajamarca y que implica dos afirmaciones:

Que en Cajamarca no hay desnutrición

Que en Cajamarca las cifras sobre desnutrición son inventadas para que no se les quite el presupuesto asignado al problema.

Sin embargo, lo presupuestado por Carrasco es falso. En Cajamarca, sí hay desnutrición y los casos son considerables.

Cifras oficiales desmienten que no haya desnutrición en Cajamarca

Perúcheck conversó con Hilda Bonafon, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos especializada en nutrición y antropología. Ella refirió que la desnutrición ocurre cuando una persona no recibe, absorbe o aprovecha adecuadamente los nutrientes durante un tiempo considerable.

Explicó que la erradicación de esta deficiencia es crítica durante la niñez, sobre todo en los periodos 0-6 meses y 6 meses-5 años, pues tiene serias consecuencias sobre el desarrollo cerebral de las personas.

Además, indicó que la manera convencional de medirla en niños es comparando tres variables: edad, talla y peso. Según refirió la especialista, el indicador crítico es la comparación edad-talla, pues evidencia una desnutrición crónica.

Según el Informe Gerencial SIEN-HIS Niños - 2024, Cajamarca es la segunda Dirección Regional de Salud que más casos de desnutrición crónica atendió en 2024 sobre niños menores de 5 años. En total fueron 28 683 casos, un 10% del total de casos atendidos a nivel país.

De manera similar, Cajamarca es la segunda Dirección Regional de Salud con más casos de riesgo de desnutrición crónica. Reúne 42,929 casos, un 8% del total.

Asimismo, según los Informes de Vigilancia del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) en establecimientos de salud, en la Dirección Regional de Salud Cajamarca, durante 2024, se atendieron 28 683 casos de desnutrición crónica en niños entre 0 y 5 años, 6 106 casos de desnutrición global y 1 560 de desnutrición aguda.

Los documentos también dan cuenta de que para ese año, se atendieron 2 444 casos de niños de 5 a 11 años con talla baja severa (indicador de desnutrición crónica), y 3 198 casos del mismo problema para adolescentes de 12 a 17 años. Los demás indicadores de desnutrición aparecen en la tabla debajo.

La provincia y el distrito de Cajamarca también enfrentan casos considerables de desnutrición

Dado que el candidato también habría podido referirse a la provincia o el distrito de Cajamarca al contar la anécdota, PerúCheck también revisó las cifras de incidencia en esas zonas para 2024 relativas a niños menores de 5 años.

En la provincia de Cajamarca, la red de salud del Estado atendió 7 942 casos de desnutrición crónica, 1 652 de desnutrición global y 378 de desnutrición aguda. El distrito, por su parte, atendió 3 800 casos de crónica, 880 de global y 256 de aguda.

Así, la provincia de Cajamarca acumula más de un cuarto de los casos de desnutrición crónica en niños menores de 5 años (27.7%). El distrito, por su parte, atendió al 13% de pacientes con este mal.

Cifras oficiales de indicadores correlativos también desmienten que no haya desnutrición en la región de Cajamarca

PerúCheck también revisó los Informes de Vigilancia del Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) en establecimientos de salud relativos a la incidencia de la anemia.

La experta Hilda Bonafon explica que existe una correlación entre desnutrición y anemia: “Si tú eres una persona que no está consumiendo o aprovechando los nutrientes necesarios, es bastante probable que contraigas ambos. Parte de esos nutrientes son el hierro y la vitamina B12, que son los que producen la anemia”.

Las últimas publicaciones sobre anemia disponibles sobre 2025, que recogen información del lapso enero-octubre, indican que durante ese periodo se atendió en la Dirección Regional de Salud a 24 675 personas con anemia, de las cuales 19 146 eran casos leves, 5 464 moderados y 65 severos.

Cabe destacar que los informes recogidos para esta nota solo toman en cuenta cuatro tipos de población: a) niños entre 6 meses y 4 años b) niños entre 5 y 11 años c) adolescentes entre 12 y 17 años y d) gestantes.

Exdecano del Colegio Médico desmiente que las cifras sobre desnutrición se inventen

PerúCheck conversó con Gustavo Cabellos, pediatra y exdecano del Colegio Médico de Cajamarca, quien trabaja en el Hospital Regional desde 2007. El médico señaló que los casos de desnutrición son muy frecuentes en su consulta:

“Todos los días hay [casos]. Por ejemplo, hace unos días, tuve una guardia nocturna y llegó un niño desnutrido de 2 meses con padres muy jóvenes”. Gustavo Cabellos, exdecano del Colegio Médico de Cajamarca

Perúcheck le hizo llegar las preguntas sobre el caso al candidato. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.

Conclusión

En Cajamarca sí existe desnutrición. De hecho, es la segunda región con más casos atendidos durante 2024 para niños de 0 a 5 años. Respecto de la anemia, un indicador correlacionado, los casos rondan los 30 000 por año. Por último, no es cierto que se inventen las cifras, como corroboró el exdecano del Colegio Médico de la región. Por tanto, PerúCheck califica la declaración del candidato Charlie Carrasco sobre la no existencia de desnutrición en Cajamarca como falsa.