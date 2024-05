Reelección de gobernadores y alcaldes y eliminación de los movimientos regionales: ¿son positivas estas medidas?

Elecciones El Congreso aprobó la reelección de autoridades subnacionales pero eliminó a los movimientos regionales para participar en política: ¿son positivas estas medidas?

¿Si las elecciones fueran mañana usted reelegiría a su actual gobernador regional o a su alcalde? ¿Qué tan buena está siendo la gestión de su autoridad local como para entregarle su confianza por cuatro años más?

El Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que propone que las autoridades subnacionales (gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales) puedan ser reelectas de manera inmediata por un periodo adicional. Al ser una reforma constitucional, se necesita de una segunda votación en la siguiente legislatura para que entre en vigencia.

Esta propuesta, impulsada por la congresista Patricia Juárez de la Bancada de Fuerza Popular, consiguió el respaldo de otras bancadas como Avanza País y Alianza para el Progreso, que también han presentado proyectos similares al respecto. El dictamen había ingresado a la agenda del Pleno el pasado 2 de abril.

Uno de los argumentos para la aprobación de esta propuesta es que "la no reelección genera consecuencias negativas, pues impide que las gestiones públicas eficientes continúen otros cuatro años, resultando perjudicial cuando la gestión es asumida por una autoridad novata, quien no conoce cómo invertir, cómo gastar, no logra ejecutar su presupuesto anual de los primeros años, hasta que sobrepasa la curva del aprendizaje; no obstante, dicho periodo significa un retraso para mejorar o implementar servicios públicos de calidad que requieren la población de su comuna".

Modalidad eliminada en 2015

La reelección inmediata de autoridades es una figura que ya ha sido usada en el pasado, sin embargo; en el 2014 un proyecto de ley propuso su eliminación, algo que fue aceptado por el Pleno del Congreso en ese entonces. Como se trató de una modificación a la Constitución, al año siguiente se volvió a votar obteniendo, por segunda vez consecutiva, más de 87 votos a favor.

A partir de 2015, los presidentes regionales pasaron a llamarse gobernadores regionales y los vicepresidentes, vicegobernadores regionales. Ni ellos ni los alcaldes provinciales y distritales pudieron, a partir de allí, gozar del beneficio de la reelección.

Nueve años después, ¿qué efectos trajo esta eliminación? Desde Cajamarca, el politólogo Gianfranco Vigo reflexiona al respecto:

“Aquí, en el Perú, tenemos un gran problema: se adoptan reformas de acuerdo a coyuntura, a casos específicos, y eso provoca que no sean evaluadas técnicamente. La prohibición de la reelección se dio en un contexto en el que se descubren casos como el de ‘La Centralita’ de César Álvarez [entonces presidente regional de Áncash, que fue acusado y condenado por liderar una organización criminal], o casos de corrupción del expresidente Gregorio Santos", comenta.

"[Entonces] por el contrario, en lugar de beneficiar, esto afectó negativamente a las regiones porque las autoridades dejaron de pensar en proyectos de largo plazo”, opina.

También indica que, al eliminar la reelección, se perdió el interés por resolver problemas complejos y los actos de corrupción no cesaron “porque se llega a los cargos sabiendo que esa será la única oportunidad en el momento para ostentar el poder”, precisa.

Una nueva oportunidad

Ahora que se busca retomar esta modalidad, ¿es realmente positivo volver a la reelección? José Koechlin, sociólogo, analista político y coordinador del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), señala lo siguiente:

“Me parece que [la reelección] es un derecho que asiste a los electores y a los posibles candidatos, y creo que si la idea es controlar que no hayan casos de corrupción, son otras las instituciones las que deben hacer su papel. Diría que dos períodos consecutivos para una función de autoridad subnacional podrían estar dentro de los plazos razonables”, acotó.

La analista política Macarena Costa del portal 50+1 agrega que la reelección también es necesaria en la realidad peruana: “está bien que se retome sobre todo en los cargos como gobernadores y alcaldes donde manejas presupuestos y ejecutas obras, porque para hacer esas obras se necesita tiempo. La reelección suele ser un buen incentivo y, con ella, la autoridad ingresa pensando en cómo seguir ganándose el favor de los electores en la siguiente elección”, sostuvo.

Para evitar que las malas experiencias se repitan, es necesario que la reelección sea regulada, estableciendo candados de control, advierte el experto en derecho electoral, Jorge Jáuregui: “es positiva la posibilidad de una reelección inmediata siempre y cuando haya un control adecuado del uso de recursos públicos. Una persona que es alcalde o gobernador regional debe estar controlada para evitar que haga uso de los recursos públicos o del propio cargo con fines de campaña electoral [reeleccionista], aseguró.

La reelección como incentivo político

Entonces ¿los políticos deben tener, en la figura de la reelección, un motivo para cumplir con sus deberes y responsabilidades como autoridad elegida? El politólogo Gianfranco Vigo, explica que todo incentivo en política es necesario.

“En el Perú como en otros países, el principio de la política es que está guiada por una vocación de servicio y por el bien común, pero también existe la carrera política, y esta carrera política necesita incentivos, porque de lo contrario, pasa lo que vemos actualmente: cargos que son fugaces, que sólo son usados para beneficiar a ciertos intereses y cero planificación”, puntualizó.

¿Los movimientos regionales no van más?

Los congresistas también aprobaron, a última hora, retirar la figura de los movimientos regionales del artículo 35 de la Constitución Política del Perú. Así en la práctica, los únicos habilitados para participar en política y en elecciones serán los partidos nacionales y las alianzas que se formen entre estos. Como mencionamos inicialmente, al ser una reforma constitucional, se necesita de una segunda votación en la próxima legislatura para que esta medida sea aprobada.

El analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo, en Nunca es Tarde de RPP, que la propuesta es un error y debió tener un mayor debate. "Es cierto que deberíamos fortalecer los partidos nacionales, pero tampoco es que las organizaciones políticas nacionales tengan una gran estructura o puedan cubrir todo el territorio nacional y el tema de los movimientos regionales tiene un sentido en ese aspecto. Yo creo que merece una mayor discusión", sostuvo.

Por su parte, el experto en derecho constitucional, Heber Joel Campos, advirtió de un error de procedimiento legal de esta norma: "La primera votación de la reforma que elimina los movimientos regionales fue introducida a última hora en el Pleno vía un texto sustitutorio; es decir, no fue debatida en la comisión correspondiente. Más allá de la posición que tengamos al respecto [sobre la vigencia de los movimientos regionales], el problema con esta medida es que no se respetó el trámite legislativo y, al no hacerlo, se incurrió en un vicio de validez formal que luego podría ser cuestionado ante la justicia constitucional [Tribunal Constitucional]", analiza.

Con la reelección de autoridades regionales la norma busca evitar la rotación cada cuatro años para tener obras planificadas a mediano plazo ¿Funcionará el objetivo en esta oportunidad? ¿Qué pasará con los movimientos regionales que se encuentran en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones? Son preguntas que el Congreso está obligado a responderle a todos los peruanos.