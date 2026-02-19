Últimas Noticias
JNE solicita al gobierno de José Balcázar presupuesto adicional urgente para elecciones 2026

JNE alerta que recursos actuales son insuficientes para el proceso electoral
Redacción RPP

El organismo electoral advierte que necesita S/ 1,750 millones adicionales para contratar fiscalizadores, implementar el recuento de votos e instalar jurados electorales especiales y otros requerimientos de cara a las elecciones generales y regionales de 2026.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, exhortó al Ejecutivo  garantizar el presupuesto necesario para el sistema electoral —integrado por JNE, ONPE y Reniec— advirtiendo que la falta de financiamiento podría afectar la organización de los comicios generales previstos para el 12 de abril.

Burneo señaló que las entidades electorales vienen reclamando recursos de manera constante para cumplir con sus funciones. “Desde ya invocamos al nuevo Ejecutivo a que nos ayude en esta labor y nos dé los recursos que venimos reclamando todos los días”, indicó.

El titular del JNE también alertó sobre el impacto institucional de la demora presupuestal. Según explicó, la incertidumbre financiera prolonga una situación crítica que atraviesa el sistema electoral. “Esperemos que este cuarto intermedio que se ha dado en nuestra sociedad no alargue la agonía del sistema electoral por los recursos”, sostuvo.


Gina Salazar, gerente general del Jurado Nacional de Elecciones
Falta de recursos para tareas importantes

En entrevista con El poder en tus manos, la cobertura electoral de RPP, la gerente general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Gina Salazar, invocó al Estado a destinar mayores recursos para el proceso electoral, al advertir que el sistema electoral enfrenta restricciones operativas que podrían afectar la adecuada ejecución de las Elecciones Generales 2026.

En entrevista, la vocera del JNE, la doctora Salazar, detalló que el presupuesto actual resulta insuficiente para cumplir el cronograma electoral: “En el presente año el Poder Ejecutivo al Jurado Nacional de Elecciones le otorgó trescientos noventa millones de soles en el presupuesto inicial”.

Sin embargo, el monto requerido para la organización completa de los comicios es significativamente mayor: “Hemos solicitado una demanda adicional de cuatrocientos tres millones, pero también hemos solicitado una demanda como sistema electoral. En total solicitamos 1750 millones de soles”.

Elecciones más complejas

La gerente del JNE subrayó que el proceso 2026 presenta mayores desafíos por la implementación del Congreso bicameral, el aumento de electores y la participación de peruanos en el extranjero. Esto implica más expedientes, más fiscalización y mayor carga administrativa para los organismos electorales. Además, el 2026 será un año electoral atípico en el Perú. No solo se elegirá presidente y Congreso, sino también autoridades regionales y municipales meses después: “Este año tenemos dos procesos electorales bien grandes: las elecciones generales cuya primera vuelta es el 12 de abril, pero también tenemos elecciones regionales y municipales el cuatro de octubre. Esta situación solamente sucede cada veinte años”, señaló.

Riesgo de retrasos en el cronograma electoral

Según el JNE, la falta de transferencia ya genera retrasos en los procesos logísticos previos a la votación: “Ya deberíamos estar haciendo los contrato y todavía no lo hemos hecho”. Entre las actividades pendientes figura la contratación de personal de fiscalización electoral: “Vamos a contratar cerca de cuarenta y cinco mil fiscalizadores de mesa y votación. Eso demanda treinta y seis millones  solamente para implementar la fiscalización necesitamos cuarenta y tres millones”.

También preocupa la implementación del recuento de votos, un procedimiento nuevo incorporado por ley: “El jurado está obligado a realizar este procedimiento, significa más o menos diez millones adicionales”.


Jurados electorales trabajando en remoto por falta de presupuesto

El problema alcanza incluso la instalación de órganos electorales descentralizados, explicó la vocera: “Se ha previsto instalar noventa y un jurados electorales especiales. Han juramentado veintiocho jurados, los cuales ahorita mismo están trabajando en remoto porque no contamos con todo el presupuesto para implementarlos”.

Esto implica que aún no pueden alquilar locales ni contratar servicios básicos: “Significa alquilar locales, mobiliario, computadoras, internet.  Esos procedimientos ahorita mismo los tenemos paralizados”.

