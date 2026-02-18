Últimas Noticias
Congresista Elías Varas habría vulnerado principio de neutralidad al respaldar a Roberto Sánchez en el Pleno según JEE

Un informe de fiscalización concluye que el parlamentario, quien además postula al Senado por Juntos por el Perú, habría incurrido en proselitismo electoral durante una sesión oficial del Congreso.
Maricarmen Chinchay

por Maricarmen Chinchay

·

Un informe de fiscalización del Jurado Especial Electoral Lima Centro 1, concluyó que el congresista Elías Marcial Varas Melendez habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, tras sus expresiones emitidas durante su intervención en el Pleno extraordinario donde se debatían las mociones de censura en contra del expresidente José Jerí.

Recordemos que, a su turno en el uso de la palabra, el legislador se refirió al expresidente Pedro Castillo quien se encuentra recluído en el penal Barbadillo y al candidato presidencial Roberto Sánchez del partido político Juntos Por el Perú.

“Desde esta tribuna envío un saludo también al presidente Pedro Castillo y saludo también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio para dar la firmeza y el respeto a la democracia. Mantente firme y leal a los intereses del pueblo”, dijo el congresista.

El comentario generó reacciones de incomodidad entre los congresistas que presenciaban el debate por considerar fuera de lugar dichos saludos.

Elecciones 2026: congresista Elías Varas habría vulnerado principio de neutralidad al respaldar a Roberto Sánchez en el Pleno extraordinario según JEE
Momento en que el congresista infrinfió el principio de neutralidad según fiscalización del JNE | Fuente: Congreso
Parte del informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1
Parte del informe del área de fiscalización del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 | Fuente: JNE

La coordinadora de fiscalización, Yéssica Chávez Julca, en su informe señala que lo dicho por el parlamentario "favorecía a la organización política 'Juntos por el Perú' y a la candidatura a la Presidencia de la República del Sr. Roberto Helbert Sánchez Palomino, así también a su candidatura al cargo de Senador de la República", se lee en el documento.

Además, se expone que "constituye un acto de respaldo implícito y explícito a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez. Dicho comportamiento configura un supuesto de proselitismo electoral previsto en el artículo 32.1.2 del Reglamento de Neutralidad del Jurado Nacional de Elecciones, al tratarse de un acto que favorece a un candidato, y cumple la condición a) del artículo 33, pues se realizó en el marco de una actividad oficial, para el presente caso, la sesión extraordinaria sobre la moción de censura al Presidente del Congreso. 

Elías Varas Melendez, actualmente no sólo es congresista de la República, también es candidato al Senado con el número 2 por Áncash en las Elecciones Generales 2026 por Juntos Por el Perú. De allí la relación directa entre él, su rol como autoridad en funciones y su vinculación política, algo que la ley electoral prohíbe a funcionarios en ejercicio.

Asimismo, la fiscalizadora pone en conocimiento del hecho al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente. 

