Congresista Elías Varas habría vulnerado principio de neutralidad al respaldar a Roberto Sánchez en el Pleno según JEE

Un informe de fiscalización concluye que el parlamentario, quien además postula al Senado por Juntos por el Perú, habría incurrido en proselitismo electoral durante una sesión oficial del Congreso.

Un informe de fiscalización del Jurado Especial Electoral Lima Centro 1, concluyó que el congresista Elías Marcial Varas Melendez habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, tras sus expresiones emitidas durante su intervención en el Pleno extraordinario donde se debatían las mociones de censura en contra del expresidente José Jerí.

Recordemos que, a su turno en el uso de la palabra, el legislador se refirió al expresidente Pedro Castillo quien se encuentra recluído en el penal Barbadillo y al candidato presidencial Roberto Sánchez del partido político Juntos Por el Perú.

“Desde esta tribuna envío un saludo también al presidente Pedro Castillo y saludo también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio para dar la firmeza y el respeto a la democracia. Mantente firme y leal a los intereses del pueblo”, dijo el congresista.

El comentario generó reacciones de incomodidad entre los congresistas que presenciaban el debate por considerar fuera de lugar dichos saludos.

Momento en que el congresista infrinfió el principio de neutralidad según fiscalización del JNE | Fuente: Congreso