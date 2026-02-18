Elecciones 2026: “EncontrarNos por el Perú” presenta propuestas sobre seguridad, empleo y salud para los primeros 100 días del próximo gobierno

Proyecto es impulsado por Es Hoy y Apoyo Consultoría junto a Transparencia e IPSOS Perú y el Grupo RPP, que presentó nueve propuestas construidas con evidencia técnica y diálogo plural.

Generar propuestas de política pública concretas y técnicamente viables a partir de un proceso amplio de diálogo y construcción colectiva en torno a tres desafíos urgentes para el país como son seguridad, empleo y salud pública; es el objetivo que se trazó EncontraNos por el Perú, una iniciativa impulsada por Es Hoy y Apoyo Consultoría, en alianza con Asociación Civil Transparencia, IPSOS Perú y el Grupo RPP.

Las propuestas apuntan a fortalecer de manera urgente estas tres áreas prioritarias durante los primeros 100 días del próximo gobierno elegido en las Elecciones Generales 2026. Fueron presentadas oficialmente y entregadas a los representantes de las agrupaciones políticas que participan de la contienda electoral del próximo 12 de abril.

Verónica Sifuentes gerente general de Es Hoy señaló que, pese a que la iniciativa nació en un contexto de alta polarización, es en tiempos difíciles donde se hace más necesaria la participación de distintos actores para fortalecer el diálogo.

“Encontranos por el Perú nace en un contexto muy particular para el país de polarización, de una debilidad institucional y muchísima desconfianza no solo pública [estatal], sino también entre peruanos, por eso buscamos generar un método que nos permita traer la voz ciudadana, traer rigurosidad técnica y el diálogo plural para poder generar propuestas y consensos mínimos que nos permitan mirar hacia adelante”.

Para obtener las propuestas, el proceso se desarrolló en cuatro etapas: en la primera, se construyó evidencia mediante una encuesta nacional, revisión de fuentes y consultas a expertos para identificar las principales causas de la problemática de la seguridad, empleo y salud pública. En la segunda, estos insumos alimentaron cinco Encuentros Regionales, donde actores diversos dialogaron y construyeron diagnósticos y opciones de solución. Luego, los resultados fueron sistematizados, priorizados, y validados a través de una nueva encuesta nacional sobre aceptación de soluciones y consultas técnicas. En la tercera etapa, un Encuentro Nacional de Síntesis reunió a líderes sociales, empresariales y representantes de partidos políticos para priorizar medidas clave. Y la cuarta, de construcción técnica de propuestas concretas.

Finalmente, la quinta etapa, será de incidencia nacional y posicionamiento público en el contexto electoral.

Grupo RPP participó en jornada de diálogo ciudadano

Como empresa comprometida con las iniciativas ciudadanas que promueven el diálogo, el Grupo RPP participó como aliado desde el inicio de este proyecto y en su presentación final este 18 de febrero en el Teatro Nos, Fernando Carvallo, conductor de Ampliación de Noticias de RPP,señaló lo siguiente:

“El Grupo RPP se alió desde el primer momento con toda convicción. Hemos tenido una jornada formidable no solamente de consolidación de nuestra democracia, sino de insumos a la gobernabilidad en nuestro país y esto es posible por el diálogo entre personalidades y actores diferentes que, de lo contrario, no tendrían contacto entre sí. La insistencia ha sido puesta en este concepto de EncontrarNos por el Perú, y el presidente de Transparencia [Álvaro Hezler], concluyó que no se trata de estar ‘en contra de’, sino de encontrarnos. Parece un simple juego de palabras pero es mucho más que eso”, comentó.

Frida Delgado Nachtigall, vicepresidente del directorio del Grupo RPP también participó en este encuentro reafirmando el compromiso del grupo RPP cuyo fin es el progreso de los peruanos:

“Cuando vimos la oportunidad de participar desde un inicio, pensamos en ofrecer periodismo riguroso, en tener información directa desde los dolores y necesidades de la gente. Hablar con los especialistas y encontrar salidas que, a su vez, puedan ser parte de las preguntas planteadas a los candidatos. Hemos interiorizado todo este material y lo vamos a hacer vivo, trasladándolo a la población con su mirada, no desde la nuestra. Yo creo que ese es el valor que tiene para el Grupo RPP ser parte de esta iniciativa”, subrayó.

Por su parte, Raúl Andrade, gerente de proyectos de Apoyo Consultoría indicó que el esfuerzo por lograr diálogo entre distintos actores busca contribuir con el contexto electoral en que nos encontramos.

“Hemos presentado nueve propuestas para atender temas relacionados con seguridad ciudadana, salud y generación de empleo decente. Lo importante acá es que son propuestas que tienen contenido técnico pero que han sido construidas sobre la base del consenso y del diálogo con la finalidad de atender demandas ciudadanas muy concretas en cada uno de esos temas”, indicó.

¿Por qué son necesarias estas iniciativas? Este año, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas a elegir a sus nuevas autoridades. Surge la necesidad de nuevos espacios de discusión que permitan definir acciones que atiendan las demandas de la población, en un país donde el 68% de la gente dijo tener poco o nada de interés en la política, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de 2024.