Elecciones 2026: así opinan los candidatos presidenciales tras la censura del Congreso a José Jerí

Los líderes políticos que compiten en el proceso electoral con miras al 12 de abril usaron sus redes sociales oficiales para pronunciarse por esta nueva crisis política que obliga al Parlamento a defenir a un nuevo presidente interino, que conduzca las riendas del país durante la transición.

Luego de que el Congreso de la República aprobó censurar a José Jerí en su calidad de presidente del Parlamento, sus funciones a cargo de la Presidencia de la República interina también llegaron a su fin.

Ante ello, los candidatos presidenciales que compiten en las Elecciones Generales 2026 se pronunciaron por este hecho y entre cuestionamientos, acusaciones y deseos de que el país encuentre estabilidad, expresaron su postura en medio de esta nueva crisis política.

A continuación las agrupaciones políticas y candidatos con sus mensajes difundidos en las redes sociales oficiales.

El partido del candidato César Acuña, de Alianza Para el Progreso, fue uno de los primeros en pronunciarse. Recordemos que previo a la votación de las mociones de censura, la decisión de la bancada para saber cómo votaría estaba en suspenso por ser determinante en el resultado.

Mediante un comunicado, el partido señaló:

"El partido Alianza Para el Progreso (APP) reafirma hoy, con firmeza, la posición que sostuvo desde el inicio: fuimos los primeros en exigir la renuncia presidencial porque el país no tolera más crisis, mentiras y pérdida de confianza. Nuestra postura no responde a cálculos políticos, sino a una responsabilidad con el Perú. Cuando las instituciones se debilitan, corresponde actuar. El Perú necesita cerrar este capítulo y recuperar la estabilidad que necesita para fortalecer su economía y cerrar brechas sociales. Por eso respaldamos la censura.

"Las elecciones generales de abril están garantizadas porque tenemos un sistema electoral sólido y será el pueblo quien decida el rumbo del país en las urnas", señalaron.

Enrique Valderrama, del Partido Aprista, en su cuenta de X publicó: "Se va el intrascendente de Jerí. Sin resultados en seguridad ciudadana. Claramente inmoral. Gestor de intereses. Digno representante de la coalición que gobierna el país desde el Parlamento manchada por la corrupción. Se va y nada catastrófico pasará".

Fiorella Molinelli, de la alianza Fuerza y Libertad, difundió un video donde lanzó duras críticas contra las filas de Fuerza Popular: "Fuera Jerí. El blindaje quedó en evidencia y también quienes estuvieron detrás. Keiko Fujimori apostó hasta el final por sostener lo insostenible y volvió a quedar del lado equivocado del país. El Perú no quiere más impunidad ni arreglos bajo la mesa. Ojalá este Congreso se digne a elegir a alguien mejor", subrayó.

Roberto Chiabra, de la Alianza Unidad Nacional, era uno de los candidatos presidenciales que por su condición de congresista estaba voceado como opción para que asuma la presidencia interina, sin embargo, su nombre no estuvo entre los postulados: "Gracias a los que consideraban que debía asumir la Presidencia. Opciones presentadas revelan que intereses partidarios están por encima del interés del país. Desde la primera moción de vacancia contra Castillo me vocean como sucesor, no quieren presidente que no puedan controlar".

Por su parte, Ronald Atencio, de la Alianza Venceremos, en un breve mensaje indicó: "Muerto Jeri, a la espera del próximo ocupante de Palacio. Será más de lo mismo, será el próximo peón de la mafia congresal".

José Luna Gálvez, del partido Podemos Perú, también se pronunció al respecto. En su cuenta de X adelantó cuál será el rol de la bancada en lo sucesivo.

"Frente a la elección de un nuevo presidente del Congreso, Podemos Perú anuncia que apoyará una figura de consenso, pero de ninguna manera votará por una representante de la ultraderecha terruquedora, racista, defensora de los bancos y que dividirá aún más al país."

Desde la clandestinidad, el prófugo candidato de Perú Libre, Vladimir Cerrón, publicó un post haciendo alusión a las continuas crisis políticas:

"La altísima rotación presidencial y el transfuguismo parlamentario son signos inequívocos de una democracia neoliberal fallida. Vamos a elegir al 4to presidente en menos de un período de gobierno".

Yonhy Lescano de Cooperación Popular dio su mensaje haciendo un alto a sus actividades proselitistas. Mediante un video señaló: "El Perú tiene que estar atento, que se inicie las investigaciones por los delitos de Jerí y los congresistas que hayan cometido delito también y que podamos tener un tránsito democrático y el Perú pueda elegir a un presidente y un congreso distinto".

Vivimos una década marcada por la degradación política: Congresos dominados por intereses particulares, partidos corruptos y presidentes debilitados, capturados por redes vinculadas a economías ilegales o no elegidos por el pueblo. El resultado ha sido un país detenido.



Alfonso López-Chau de Ahora Nación concluyó su mensaje con la misión que deberá asumir el próximo presidente interino.

"Vivimos una década marcada por la degradación política: Congresos dominados por intereses particulares, partidos corruptos y presidentes debilitados, capturados por redes vinculadas a economías ilegales o no elegidos por el pueblo. El resultado ha sido un país detenido. Este 12 de abril tenemos la oportunidad de cerrar ese ciclo y empezar a reconstruir la Nación con reglas claras y liderazgo responsable. El Perú necesita ética pública, respeto irrestricto a las mujeres y defensa firme de la democracia. Por eso, el próximo presidente del Congreso debe garantizar el siguiente proceso electoral con imparcialidad, transparencia y sentido de Estado".

Mesías Guevara, del Partido Morado, responsabilizó a la candidata Keiko Fujimori por las constantes crisis políticas: "La crisis empezó en el 2016 con la pataleta antidemocrática de Keiko Fujimori al no aceptar el triunfo de PPK. Una década perdida por el obstruccionismo y la pobredumbre del Congreso. Hoy, sacan a Jerí y pondrán a otro Jerí, a su imagen y semejanza".

Rafael Belaunde, de Libertad Popular, centró su crítica en el expresidente José Jerí: "es una persona indigna para el cargo en lo profesional, en lo ético y en lo moral. Acá hay que asegurarnos que no cambien mocos por babas y no pongan un esbirro del señor Acuña, del señor Luna, de la señora Fujimori o del señor López Aliaga. El Perú merece un mínimo de decoro y un mínimo d respeto por parte de las autoridades que controlan el Congreso", sostuvo.

Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno criticó al Congreso: "Antes que eligieran a Jerí le adverti al Congreso que no cambiara babas por babas. Eligieron cambiar babas por mocos. Allí el resultado. Ahora, aunque está en su naturaleza, no comentan el mismo error. Elijan alguien que sea lo menos parecido a ustedes. ¿Podrán?".

Finalmente, Mario Vizcarra, de Perú Primero, hizo un llamado a la ciudadanía a estar atenta: "Este Congreso, manejado por un pacto mafioso, no busca un presidente: busca un cómplice. Quieren poner a alguien útil solo para ellos en Palacio, no a alguien correcto. Ignoran al país por sus agendas. Que quede claro: el próximo será nuevamente su alfil. ¡No bajemos la guardia!".

