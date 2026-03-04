Así reaccionó Fabián Bustos: el espectacular gol de media cancha de Millonarios ante Atlético Nacional [VIDEO]

Atlético Nacional y Millonarios, los dos equipos más laureados de Colombia, se enfrentan en el partido único de la primera fase de la Copa Sudamericana, que da un cupo a la fase de grupos del torneo continental.



El primer tanto del partido llegó a través de un golazo por parte de Millonarios. A los 21 minutos, Rodrigo Contreras controló el balón y antes de la mediacancha ejecutó un tremendo remate que superó a David Ospina.

El exarquero de la Selección de Colombia estuvo muy adelantado por lo cual Contreras aprovechó para conectar un mágico lanzamiento. Este tanto provocó la algarabía de los jugadores de Millonarios. Además, el entrenador Fabián Bustos salió de la banca de suplentes para celebrar la apertura en el marcador.

El equipo bogotano espera además mantener la buena racha desde que extécnico de Universitario de Deportes asumió el cargo en febrero, pues bajo la dirección del argentino ganó tres partidos, empató uno y perdió otro.



Fabián Bustos entrenador de Millonarios por la Copa Sudamericana. | Fuente: ESPN

Millonarios vs Atlético Nacional: así arrancaron en duelo

Millonarios: Diego Novoa, Carlos Sarabia, Jorge Arias, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Mateo García, David Mackalister Silva, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Atlético Nacional: David Ospina, Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.