Rafael Belaúnde Llosa: "El Congreso ha sido un aliado de la extorsión y el sicariato"

En el marco de la campaña política con miras a las Elecciones 2026, el candidato presidencial por Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sostuvo que el Congreso se ha convertido "en un socio de la criminalidad", promoviendo normas como las leyes 'procrimen' que dificultan la lucha contra la extorsión y el sicariato, delitos que afectan principalmente a la pequeña y mediana empresa.

"El gran empleador en el Perú es la micro y pequeña empresa, y ese es el sector más azotado y castigado por la extorsión y por el sicariato, y acá el Congreso ha sido un aliado de la extorsión y el sicariato, dificultando los allanamientos, dificultando la acción de la policía para controlar el tráfico de explosivos que genera la minería criminal", comentó.

Entre las medidas que plantea de llegar al Gobierno, buscará la derogación de las leyes procrimen y la conformación de un grupo de élite contra la extorsión, con oficiales capacitados, sistemas de escuchas legales vigentes y coordinación con jueces y fiscales ad hoc.

Señaló que dicha fuerza debe estar liderada por el presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y debe operar en la base de Las Palmas. "Tiene que ser una instalación muy segura y tienen que haber líneas seguras para que la gente se anime a denunciar", remarcó.

Crisis del GNV

Consultado sobre el desabastecimiento de gas natural en Lima y Callao, producto del incidente ocurrido en la estación de válvulas ubicada en el distrito cusqueño de Megantoni, devela "la enorme dependencia que tiene el Perú de un solo pozo".

En diálogo con RPP, el exministro de Energía y Minas consideró que el Perú, siendo un país "con un enorme potencial hidrocarburífico", debe poner en valor y fomentar la exploración de estos recursos, los cuales "mueven la economía y abastecen los hogares". "Si no, corremos el riesgo de que nos ocurra lo que pasó en Bolivia, que va a terminar importando gas después de haber sido un gran exportador de hidrocarburos", indicó.

Consultado sobre la falta de inversión en exploración durante los últimos años, Belaúnde atribuyó esta situación a la "alta inestabilidad y volatilidad política" en los últimos diez años.

Sostuvo que la actividad hidrocarburífera implica una importante inversión; sin embargo, el bajo ratio de éxito en exploración requiere la inversión de capitales privados.

“Si el país es un país inestable, volátil, si hay amenazas de nacionalizaciones, de expropiaciones, de alteración de los marcos tributarios, es muy difícil que la gente venga a poner los miles de millones de dólares que se requieren para explorar”, remarcó.

Mencionó que existen proyectos con potencial en La Libertad y en la Amazonía, pero que -según afirmó- están paralizados debido a una "actividad antipetrolera" que ha sido eficiente en detener las exploraciones.

Por otro lado, fue consultado sobre el alza del precio internacional del petróleo por el conflicto vigente en Medio Oriente, señalando que afectará al Perú "en el corto plazo", pues tiene una "enorme dependencia" de la producción extranjera.

"Por eso nosotros debemos tener como política de Estado la exploración y la puesta en valor de nuestros recursos energéticos, petróleo y gas fundamentalmente. Eso debería estar más allá de cualquier ideología. La energía mueve, la economía abastece los hogares. No es un tema ideológico, es un tema de necesidad nacional", mencionó.