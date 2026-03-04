Últimas Noticias
"No estamos juntos": Ana Paula Consorte sorprende al confirmar su separación de Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte confirma su separación de Paolo Guerrero tras rumores de ruptura.
Ana Paula Consorte confirma su separación de Paolo Guerrero tras rumores de ruptura. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Se acabó el amor? La modelo brasileña revela que terminó su relación con Paolo Guerrero "desde hace un tiempo". "Siempre le voy a desear lo mejor", expresó Ana Paula Consorte.

Ana Paula Consorte confirmó su separación de Paolo Guerrero. La modelo brasileña sorprendió a todos al revelar que terminó su relación con el delantero de Alianza Lima "desde hace un tiempo" luego de diversos rumores de ruptura en la pareja.

Fue en mensajes enviados al programa Mesa caliente, en Panamericana, que la influencer carioca se sinceró sobre su situación sentimental con el popular 'Depredador' luego de que se dejaran de seguir, otra vez, en Instagram.

"No estamos juntos desde hace un tiempo", comenzó diciendo Consorte anunciando el fin de su romance con el exseleccionado nacional.

Por otro lado, Ana Paula mencionó que "le desea lo mejor" a Paolo Guerrero deslizando que mantendrían una buena relación por sus dos pequeños hijos: José Paolo y Paolo André.

"Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos, y por el bien de ellos, vamos a intentar mantener (…)", sostuvo.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero todavía no se pronuncia sobre su separación de Ana Paula Consorte.

Horas antes, la brasileña de 33 años decidió compartir una cita bíblica: "Todo a su tiempo. Ten paciencia, Dios sabe lo que es mejor para ti y su tiempo es perfecto". Posteriormente, compartió "una frase para guardar en tu corazón". "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te ha llevado", se lee.

"No estamos juntos desde hace un tiempo", expresó Ana Paula Consorte al hablar de Paolo Guerrero. | Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

¿Por qué Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero terminaron su relación?

Por ahora, se desconoce el motivo principal por el que Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero hayan terminado con su relación de tres años y medio y tras tener dos hijos juntos.

En enero de 2025, circularon rumores de la separación entre los dos luego de que la modelo brasileña dejara de seguir en Instagram al delantero peruano y tras bloquear fotos con el futbolista en sus redes sociales.

Del mismo modo, a fines de 2024, los dos decidieron celebrar el Año Nuevo por separado. En mayo de ese año, varios medios de espectáculos avivaron una ruptura en ambos luego de que Ana Paula decidiera eliminar sus fotografías con Guerrero en Instagram.

En los últimos meses, diversos programas de espectáculos se preguntaban por qué Paolo Guerrero no se casaba con Ana Paula Consorte al vivir juntos y tener dos hijos. La brasileña aseguró que le dijo al futbolista que no estaba dispuesta a ser “la eterna novia” y reveló que ya tenían planes de boda. ¿Retomarán su relación? Veremos.

Ana Paula Consorte comparte mensajes de reflexión tras su ruptura con Paolo Guerrero.

Ana Paula Consorte comparte mensajes de reflexión tras su ruptura con Paolo Guerrero.Fuente: Instagram (anapaulaconsorte_)

Ana Paula Consorte reveló el motivo que retrasaba su boda con Paolo Guerrero

Meses atrás, Ana Paula Consorte había revelado el motivo que venía retrasando su boda con Paolo Guerrero. Fue ante las cámaras de América Hoy que Consorte mencionó que todavía no tenía una fecha exacta de su matrimonio.

"Sobre el matrimonio. ¿Ya hay fecha de matrimonio?", preguntó la reportera del programa. "No, todavía no. Estos días estábamos hablando sobre eso (…) Saben cómo son los hombres", comenzó diciendo Consorte en un evento donde promocionaba sus productos de belleza.

De igual manera, mencionó que la razón por la que no realizaba su boda era porque Guerrero quería que ella vea toda la organización. "Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo. Entonces, creo que el próximo año (se puede dar)", exclamó.

En otro momento, Ana Paula Consorte había confirmado el matrimonio con el delantero nacional. "Sí, sí habrá (boda). Será más adelante, sí", sostuvo. Al ser consultada si se hará el 2026, respondió: "¿Quién sabe? Por ahí que sí".

Finalmente, descartó quedarse como "la eterna novia". "No, no, no. De eso ya hablamos. Ya ordenamos todo, solo que yo tengo que arreglar todas las cosas", aseveró.

@riclatorrez #anapaulaconsorte se separó de #paologuerrero . Hoy 6:15 pm en #MesaCaliente . #alianzalima #peru ♬ sonido original - Ric La Torre
