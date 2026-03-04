"No estamos juntos": Ana Paula Consorte sorprende al confirmar su separación de Paolo Guerrero

Ana Paula Consorte confirmó su separación de Paolo Guerrero. La modelo brasileña sorprendió a todos al revelar que terminó su relación con el delantero de Alianza Lima "desde hace un tiempo" luego de diversos rumores de ruptura en la pareja.

Fue en mensajes enviados al programa Mesa caliente, en Panamericana, que la influencer carioca se sinceró sobre su situación sentimental con el popular 'Depredador' luego de que se dejaran de seguir, otra vez, en Instagram.

"No estamos juntos desde hace un tiempo", comenzó diciendo Consorte anunciando el fin de su romance con el exseleccionado nacional.

Por otro lado, Ana Paula mencionó que "le desea lo mejor" a Paolo Guerrero deslizando que mantendrían una buena relación por sus dos pequeños hijos: José Paolo y Paolo André.

"Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos, y por el bien de ellos, vamos a intentar mantener (…)", sostuvo.

Cabe resaltar que Paolo Guerrero todavía no se pronuncia sobre su separación de Ana Paula Consorte.

Horas antes, la brasileña de 33 años decidió compartir una cita bíblica: "Todo a su tiempo. Ten paciencia, Dios sabe lo que es mejor para ti y su tiempo es perfecto". Posteriormente, compartió "una frase para guardar en tu corazón". "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te ha llevado", se lee.