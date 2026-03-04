“Estamos muy cerca de cambiar la situación”: Rolando Arellano llama a escoger mejor a nuestras próximas autoridades el 12 de abril

El autor de la columna La Mirada Positiva, Rolando Arellano, sostuvo que el malestar ciudadano debe canalizarse hacia una participación más consciente en los comicios.

El fundador de Arellano Consultoría para Crecer, Rolando Arellano, consideró que la actual desilusión frente a la política puede convertirse en una oportunidad de cambio de cara a las elecciones del 12 de abril.

“Así es, yo creo que es el momento de que la mirada positiva se oriente también un poco más hacia el tema electoral. Y yo creo que los últimos acontecimientos políticos nos han quizás frustrado a muchos de los peruanos, nos han desilusionado sobre la política, pero quizás la mirada positiva ahí es que estamos muy cerca de la posibilidad de cambiar esa situación. Y esa posibilidad de cambiar se va a dar el 12 de abril próximo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el malestar ciudadano debe canalizarse hacia una participación más consciente en los comicios.

“Es importante que transformemos esa desilusión que tenemos ahora con muchas de las autoridades que hemos elegido en una fuerza para empezar a pensar en elegir muchísimo mejor y evitarnos este tipo de problemas en el futuro”, indicó.

Arellano también propuso recuperar el sentido democrático de las elecciones.

“Hace mucho tiempo se usaba el término, y lo hemos dejado de usar aquí, de las elecciones como una fiesta democrática. Yo creo que hay que empezar a verla de nuevo como eso, porque en realidad es una tremenda oportunidad que tenemos de mejorar, de mejorar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro país”, manifestó.

Asimismo, advirtió que el desencanto ha generado desinterés por la política en la vida cotidiana.

“Lo que sucede es que casi, casi con este desencanto con la política se ha convertido en un tabú en hablar de política. O sea, hablamos si quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, etcétera, pero cuando empezamos a hablar de los candidatos, ni siquiera nos interesa, en muchos casos, conocer quién son”, expresó.

Finalmente, llamó a evaluar con mayor profundidad a los aspirantes.

“Hay que promoverlo de una manera abierta para empezar justamente a ir más allá de si el candidato es simpático o no. Por ejemplo, que es una de las cosas que más llama la atención, es simpático o qué sé yo, habla bien. Para empezar a ver, por ejemplo, si tiene capacidad. Porque es un avión, es un piloto que vamos a dar para que maneje el avión donde vamos a entrar”, concluyó.