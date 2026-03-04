Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Estamos muy cerca de cambiar la situación”: Rolando Arellano llama a escoger mejor a nuestras próximas autoridades el 12 de abril

Rolando Arellano es autor de la columna 'La Mirada Positiva'.
Rolando Arellano es autor de la columna 'La Mirada Positiva'. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El autor de la columna La Mirada Positiva, Rolando Arellano, sostuvo que el malestar ciudadano debe canalizarse hacia una participación más consciente en los comicios.

Elecciones
00:00 · 05:09

El fundador de Arellano Consultoría para Crecer, Rolando Arellano, consideró que la actual desilusión frente a la política puede convertirse en una oportunidad de cambio de cara a las elecciones del 12 de abril.

“Así es, yo creo que es el momento de que la mirada positiva se oriente también un poco más hacia el tema electoral. Y yo creo que los últimos acontecimientos políticos nos han quizás frustrado a muchos de los peruanos, nos han desilusionado sobre la política, pero quizás la mirada positiva ahí es que estamos muy cerca de la posibilidad de cambiar esa situación. Y esa posibilidad de cambiar se va a dar el 12 de abril próximo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el malestar ciudadano debe canalizarse hacia una participación más consciente en los comicios.

“Es importante que transformemos esa desilusión que tenemos ahora con muchas de las autoridades que hemos elegido en una fuerza para empezar a pensar en elegir muchísimo mejor y evitarnos este tipo de problemas en el futuro”, indicó.

Arellano también propuso recuperar el sentido democrático de las elecciones.

“Hace mucho tiempo se usaba el término, y lo hemos dejado de usar aquí, de las elecciones como una fiesta democrática. Yo creo que hay que empezar a verla de nuevo como eso, porque en realidad es una tremenda oportunidad que tenemos de mejorar, de mejorar por nosotros, por nuestros hijos, por nuestro país”, manifestó.

Asimismo, advirtió que el desencanto ha generado desinterés por la política en la vida cotidiana.

“Lo que sucede es que casi, casi con este desencanto con la política se ha convertido en un tabú en hablar de política. O sea, hablamos si quién es mejor, si Messi o Cristiano Ronaldo, etcétera, pero cuando empezamos a hablar de los candidatos, ni siquiera nos interesa, en muchos casos, conocer quién son”, expresó.

Finalmente, llamó a evaluar con mayor profundidad a los aspirantes.

“Hay que promoverlo de una manera abierta para empezar justamente a ir más allá de si el candidato es simpático o no. Por ejemplo, que es una de las cosas que más llama la atención, es simpático o qué sé yo, habla bien. Para empezar a ver, por ejemplo, si tiene capacidad. Porque es un avión, es un piloto que vamos a dar para que maneje el avión donde vamos a entrar”, concluyó.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Rolando Arellano La Mirada Positiva El Poder en tus Manos Elecciones 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA