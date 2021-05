Miguel del Castillo: En los próximos días se presentará el Plan de Gobierno y equipo técnico de Perú Libre

Miguel del Castillo dijo que aceptó la solicitud del candidato de Perú Libre para colaborar en su Plan de Gobierno. | Fuente: Andina

Miguel del Castillo, colaborador de Perú Libre, indicó la noche de este jueves que se sumó al desarrollo del Plan de Gobierno por solicitud del candidato presidencial de esa agrupación, Pedro Castillo, con quien trabajo y que en los próximos días se decidirá si su aporte se integra al programa.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Miguel del Castillo indicó que se trabajaron diversos ejes de trabajo del Plan de Gobierno de Perú Libre y que Pedro Castillo realizó las correcciones que consideró y aplicó su visión a dicho programa.

“Es un eje de trabajo, en el cual (Pedro Castillo) ha participado, él ha hecho las correcciones, él ha aplicado su visión y bueno ya él determinará en los próximos días si estos son los ejes con los que se van a trabajar y se van a integrar todos los demás grupos de trabajo a los cuales él asignó los diferentes temas”, dijo.

Equipo técnico

Agregó que entre las personas convocadas para conformar un equipo técnico de Perú Libre están varios economistas como Kurt Burneo o Pedro Francke, que participa como parte del equipo de la excandidata Verónika Mendoza.

Además, indicó que hay otros profesionales como Patricio Valderrama, el excandidato a Congreso del Partido Morado, Manuel Ato y la excandidata al Congreso por Victoria Nacional, Agnieszka Céspedes.

Respecto de la presentación del equipo técnico de Perú Libre, Del Castillo manifestó que lo que el postulante de esa agrupación presentará es un Plan de Gobierno, pero que también habrá personas que puedan llevar y explicar estar propuestas a la ciudadanía de cara a la segunda vuelta electoral.

"Creo que en las próximas horas el profesor está trabajando intensamente realmente para poder hacer la integración de los equipos, porque han sido varios equipos de trabajo y dentro de los equipos de trabajo que el profesor se ha establecido han podido ir trabajando para poder desarrollar e integrar todo un plan", dijo.

Sobre acercamiento de Pedro Castillo

Dijo también que conversó con el candidato presidencial de Perú Libre en varias oportunidades y que aceptó su propuesta para aportar en el plan, por su compromiso por el país. En esa línea, descartó ser un militante de la agrupación por la que postula Pedro Castillo.

“Yo no soy un militante de Perú Libre, yo no tengo una relación política, yo no he participado en los acuerdos políticos que ha hecho su organización. Lo que hecho es poner acercar una propuesta, una idea a solicitud del candidato Pedro Castillo”, manifestó.

