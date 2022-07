Observatorio de Candidatos: ¿Cuáles son los antecedentes de los postulantes al Gobierno Regional de Arequipa?

Marco Tulio Falconí (Fuerza Arequipeña), Fernando Zeballos (Juntos Por el Perú) y Rosario Paredes (Somos Perú) son algunos de los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. | Fuente: Andina

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 serán especiales para Arequipa. Sobre todo después de que el gobernador elegido en 2018, Élmer Cáceres Llica, fue condenado a prisión preventiva por presuntamente integrar la organización criminal 'Los Hijos del Cóndor'.

En la Plataforma Electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aparecen 15 partidos con postulantes. Seis de ellos, al cierre de este informe, se encuentran con listas no admitidas (aún pueden apelar). Todos son movimientos regionales.

Por otro lado, son 8 candidatos de partidos políticos nacionales (Perú Libre, Renovación Popular, Partido Morado, Frente de la Esperanza, Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Juntos Por el Perú y Avanza País) quienes completan las listas que actualmente se encuentran en proceso de inscripción en los Jurados Electorales Especiales del Jurado Nacional de Elecciones.



¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa y cuáles son sus antecedentes, relaciones partidarias e intereses? A continuación repasamos a los más importantes. También puedes revisar nuestros observatorios de candidatos en Piura, Junín y Cajamarca.

Marco Tulio Falconí Picardo (Fuerza Arequipeña)

La lista de Marco Tulio Falconí se encuentra actualmente no admitida y aún puede apelar esa decisión. Falconí hizo noticia al inicio de este gobierno al ser nombrado por el prófugo exministro Juan Francisco Silva como su jefe de gabinete de asesores en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Se desempeñó como congresista de Perú Posible entre 2011 y 2016. También estuvo afiliado a Alianza Para el Progreso (el partido de César Acuña) En las Elecciones 2021 postuló al Congreso por Podemos Perú, que tenía como candidato presidencial, en ese entonces, a Daniel Urresti.



"[Marco Tulio Falconí] ha pasado por una gran cantidad de partidos políticos distintos", sostiene el sociólogo y analista político arequipeño José Luis Ramos. "De manera tal que, por ejemplo, si lo buscamos por internet, dependiendo de la página que abramos, saldrá que pertenece a un partido o a otro. Además, esas ansias de llegar al poder vienen con que fundó su propio partido político, que es su empresa privada que se dedica a postular a elecciones cuando él cuando lo decide. Es el candidato 'natural', como se dice", agrega.

En su momento, realizamos un repaso completo por los antecedentes de Falconí Picardo que pueden leer en este enlace.

Fernando Zeballos Patrón (Juntos Por el Perú)

El candidato de Juntos Por el Perú para la gobernación de Arequipa ha sido consultor del despacho viceministerial de Transportes en el MTC, como puede comprobarse en esta resolución firmada por el exministro prófugo Juan Francisco Silva. Su página de Linkedin registra esta asesoría como su último trabajo.



Con respecto a su trayectoria política, Fernando Zeballos Patrón intentó tres veces ser congresista de la República: en 2016 con el Partido Humanista; y en 2020 y 2021 con Juntos Por el Perú, sin éxito, de acuerdo a la plataforma Infogob.

Gustavo Rondón Fudinaga (Juntos por el Desarrollo de Arequipa)

Es excongresista por Solidaridad Nacional (2011), el único cargo al que llegó por elección popular. Tiene múltiples postulaciones desde 1998. En 2006 intentó sin éxito ser congresista y alcalde de Arequipa por los partidos Alianza por el Futuro (conformados por coaliciones de partidos fujimoristas) y Fuerza Democrática.

En 2010 postuló para presidente regional de Arequipa y, luego de ser congresista, en 2016 trató de ser congresista nuevamente y ese mismo año postula como segundo vicepresidente en la plancha de la Alianza Electoral Solidaridad Nacional - UPP, que tenía como candidato presidencial al actual congresista de Fuerza Popular Hernando Guerra García y como segundo vicepresidente a José Luna Gálvez, dueño de Podemos Perú.

Este será su segundo intento seguido de ser gobernador regional, pues también postuló en 2018. No obstante, al cierre de este informe el estado de su lista en la plataforma del JNE se encuentra como inadmisible. Puede apelar.



Gustavo Rondón Fudinaga afronta una investigación fiscal por presuntamente integrar la organización criminal “Los Embaucadores del Sur” que dejó sin sus ahorros a más de 10 mil personas de la cooperativa PrestaPerú. De hecho la fiscalía allanó su vivienda a finales de 2021 en el marco de este caso. A Rondón se le acusa de haber recibido 104 mil soles a través de su hermano Leopoldo Rondón, por supuestas prestaciones de asesoramiento publicitario y marketing a PrestaPerú, pero esos servicios nunca se prestaron a la Cooperativa, según la Fiscalía.

Vladimir Huaranca (Perú Libre)

El secretario de Perú Libre en Arequipa tenía el consenso de las bases del partido para ser candidato desde hace varios meses, algo que no cambió a pesar de las constantes divisiones en el partido de gobierno. Él proviene de la Juventud Socialista y es cercano al actual congresista Jaime Quito, quien permanece en la facción 'cerronista' de la bancada legislativa.

Rosario Paredes (Somos Perú)

Aunque ahora es la carta de Somos Perú, Rosario Paredes, conocida popularmente como 'Charito', fue congresista por Acción Popular en el periodo 2020-2021. Como legisladora es recordada por ser sancionada por la comisión de ética luego de denunciarse que se quedaba con parte del sueldo de por lo menos uno de sus trabajadores. la fiscalía incluso abrió una investigación preliminar sobre este caso.

Antes de esta incursión política, en 2014, intentó ser alcaldesa de Yanahuara (también por Acción Popular) y años antes, en el 2000, postuló a congresista por Solidaridad Nacional.

Javier Ísmodes Talavera (Arequipa Tradición y Futuro)

Es quien disputó las segundas vueltas en 2014 y 2018. En esta última perdió precisamente contra Elmer Cáceres Llica. De acuerdo con el analista José Luis Ramos Salinas, este candidato tiene una costumbre peculiar cada vez que pierde una elección. "Siempre que pierde le echa la culpa a la ciudadanía. Molesto, cada que pierde renuncia y dice que no va más [en la política]. Lamentablemente no cumple su palabra y luego lo tenemos de vuelta pero, por supuesto, en otra tienda política que él criticó anteriormente". Su candidatura, al cierre de esta edición, se encuentra como inadmisible. Puede apelar.

Héctor Hugo Herrera (Arequipa Avancemos)

Excandidato al Gobierno Regional de Arequipa por el Frente Amplio en 2018. Ha intentado ser alcalde del distrito de Mariano Melgar en 1995, 1998, 2002 y 2006 por distintas tiendas políticas, sin éxito.

En 2018 se defendió de una acusación por presuntamente integrar una organización criminal para causar desmanes en el Valle del Tambo y lograr beneficios por parte del Estado. La Fiscalía pidió 8 años de cárcel para él. Se defendió: “En primer lugar se me denuncia porque dice que soy el brazo legal de una asociación ilícita. Yo puedo demostrar que solo asesoro a uno del Frente de Defensa (del Valle de Tambo). Si es una organización yo debería asesorar mínimamente al 50%. Yo he asesorado al 99.9% de ciudadanos que no están comprendidos en ese Frente de Defensa”, dijo a La República. Su lista se encuentra actualmente inadmisible. Puede apelar.

Miluska Olivera Mogrovejo - Movimiento Regional Revalora

Ex afiliada a Unión Por el Perú, fundó su propio movimiento regional en 2020 junto con su esposo, Fredy Lozona, quien fue candidato de Fuerza Popular. Olivera Mogrovejo Intentó ser congresista en 2021 por Unión Por el Perú.

Durante esa campaña electoral, la actual candidata al Gobierno Regional de Arequipa manifestó apoyar las ideas de Antauro Humala, como la pena de muerte. Asimismo, en entrevista con La República, lo calificó como preso político, reivindica sus propuestas como la pena de muerte para determinados delitos como violación, feminicidio y traición a la patria. Incluso para sus actividades de campaña, en ese entonces, vistió el pantalón de camuflaje y las botas militares, como los reservistas del Ejército.

Al cierre de este informe, su lista se encuentra en estado inadmisible. Puede apelar.

Jorge Luis Suclla Medina (Unidos por el gran cambio)

Se trata del actual gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, quien ha solicitado licencia por 120 días para realizar su campaña política para las Elecciones 2022. Su lugar lo ocuparía el jefe de Administración del Gobierno Regional de Arequipa, Yony Apaza Yucra, de acuerdo con medios regionales.

Lily Margoth Juárez Salazar (Alianza Para el Progreso)

Intentó ser regidora provincial en 2010, 2014 y 2018 por Restauración Nacional; en 2020, ya en Alianza Para el Progreso, postuló al Congreso extraordinario 2020. En las generales 2021 también fue candidata. No alcanzó ninguna.