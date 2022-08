Observatorio de candidatos: estos son los antecedentes de los postulantes al Gobierno Regional de Lambayeque

Alexander Rodríguez, Marvin Palma y Esther Vásquez son algunos de los postulantes al sillón regional de Lambayeque. | Fuente: RPP

Este 2 de octubre más de 900 mil votantes hábiles en Lambayeque elegirán a su máxima autoridad regional. El próximo gobernador o gobernadora deberá asumir importantes retos, tanto en lo económico como en lo social. Son diez listas las que participan en esta contienda, de las cuales solo dos están inscritas, mientras que las ocho restantes figuran aún como admitidas y se encuentran expectantes a seguir en carrera en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Repasamos las hojas de vida de los postulantes al Gobierno Regional de Lambayeque para conocer el perfil y la trayectoria de estos candidatos y candidatas.

Los inscritos:

Empecemos con Alexander Rodríguez Alvarado. Es ingeniero agrónomo de profesión y postula por Alianza Para el Progreso, partido de la familia Acuña Peralta. Ha sido 2 veces alcalde distrital de Mochumí. Renunció en abril a la alcaldía provincial de Lambayeque para postular en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Rodríguez es el primer candidato de APP en Lambayeque que no forma parte de la familia Acuña.

Solinka Molina Gonzáles es administradora de empresas, postula por Avanza País. Inicialmente era candidata al cargo de vicegobernadora, pero para que su lista sea inscrita y pueda cumplir con la paridad horizontal que exige la ley, su partido la cambió de ubicación y hoy postula a la gobernación. No registra experiencia en el sector público ni militancia partidaria.

En esta lista es necesario detenernos en el candidato a vicegobernador, Luis Vigil Urdiales. Al enterarse que ya no lideraba la lista con el máximo cargo quiso renunciar, sin embargo; el plazo para las renuncias ya se había cumplido. Por lo tanto, deberá continuar en carrera. Vigil Urdiales es economista, ha militado en el Partido Popular Cristiano y Acción Popular, agrupaciones políticas a las que renunció y con las que no logró ningún cargo político por elección popular.

De acuerdo con el portal Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Vigil mantiene una deuda superior a los 40 mil soles a favor de la Municipalidad de Chiclayo.

Estos dos candidatos son los únicos oficialmente inscritos por el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. ¿Qué ha sucedido con las organizaciones políticas en Lambayeque? Daniel Vera, periodista chiclayano, sostiene que el retraso en las inscripciones por el incumplimiento de requisitos hace que la campaña no inicie totalmente.

“Todavía no se siente un momento caliente dentro de la discusión de ideas y la confrontación de las mismas. Recién en la primera semana de setiembre los Concejos Regionales de decanos están convocando a debates tanto en el ámbito provincial como regional, por lo que se espera que en estos podamos tener mayor lucidez respecto de cómo es que los candidatos están planteando sus propuestas ”, señala Vera.

Excongresistas en carrera

Por primera vez, tres excongresistas postulan al sillón regional de Lambayeque en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Marvin Palma, de Fuerza Popular, fue parlamentario por la misma agrupación política en el Congreso disuelto en 2019. Ese mismo año fue investigado por la Fiscalía de la Nación por presuntos vínculos con la organización criminal 'Los Temerarios del Crimen'. En setiembre, también ese mismo año, siendo vicepresidente del Congreso, utilizó la semana de representación para visitar zonas pobres y entregar dádivas con su nombre.

También postula el médico cirujano Jorge Luis Pérez Flores por Somos Perú. Fue congresista durante el 2020- 2021 por esta misma agrupación política. Luego de su designación como gerente de operaciones de EsSalud se conoció que una semana antes había visitado el despacho del presidente Pedro Castillo.

El tercer exparlamentario que candidatea al Gobierno Regional de Lambayeque es Clemente Flores Vilchez, quien postula por el movimiento regional Construyendo. Llegó al Congreso por Peruanos Por el Kambio entre el 2016 y el 2019. Tiene dos sentencias: una por pensión alimenticia y otra por ejecución de garantías.

¿Cumplen estos candidatos con las expectativas de los lambayecanos?, la analista política Sandra Guerra indica: “Si vemos los perfiles en particular de estos candidatos todos ya han sido autoridad, ya sea de alcaldías o han tenido un cargo público o han sido congresistas por ende no han mostrado, no han hecho gala de sus mejores capacidades”.

Los primerizos:

Hay dos candidatos que postulan por primera vez al sillón regional. Felipe Granados Carranza es médico cirujano y postula por el partido Frente de la Esperanza. En las elecciones generales de 2021 postuló al Congreso por Unión por el Perú sin lograr escaño. Renunció a esta organización política el año pasado.

Otra de las candidatas es Esther Vásquez Díaz, administradora de profesión que postula al máximo cargo regional por Perú Libre por primera vez. Anteriormente militó en el Partido Popular Cristiano, donde tuvo el cargo de secretaria regional de formación entre el 2012 y 2016. Postuló al Congreso pero no logró escaño. Vásquez es conocida en Lambayeque por ser gestora cultural y, en la actualidad, desde que se ha unido a las filas de Perú Libre, es llamada en sus redes sociales oficiales como presidenta de las rondas campesinas de Lambayeque. No posee experiencia en cargo público.

Retos que atender

Asumir el liderazgo de la reactivación tras la pandemia, trabajar en los temas pendientes que generen trabajo y recuperar la confianza de la ciudadanía con liderazgo; son los retos que le esperan a la próxima autoridad regional, señala Jorge Luis Vallejo, analista político chiclayano.

“Pensemos en que será necesario incentivar la promoción económica y eso se puede lograr, por ejemplo, desde la agroindustria, pero no solo la agroindustria que se conoce hasta el momento, sino la promoción de esa agricultura familiar, esa agricultura de panllevar que necesita obras como el afianzamiento de la primera y segunda etapa del reservorio de Tinajones, que nunca se hizo desde los años sesenta. Es el colmo que sigamos esperando por ello”, dice.

Estos son los candidatos que buscan llegar a la presidencia regional de Lambayeque. Conoce más detalles de sus antecedentes en la página web votoinformado.jne.gob.pe.