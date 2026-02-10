Perú retrocede 8 puntos en índice global de percepción de corrupción y solo supera a Bolivia, Paraguay y Venezuela en Sudamérica

Perú ha caído 8 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), un reporte de Transparencia Internacional que mide el nivel de corrupción en el sector público en 182 países y territorios de todo el mundo. Esto, basándose en 13 fuentes de datos independientes y utilizando una escala de 0 (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción).

El referido estudio indica que nuestro país, entre 2020 y 2025, ha pasado de 38 a 30 puntos en dicho índice mundial, y se ubica actualmente en el puesto 130 del ránking -al igual que Egipto, Kenia, Mauritania y Azerbaiyán- con lo que solo supera a Bolivia (puesto 136), Paraguay (puesto 150) y Venezuela (puesto 180) en América del Sur.

No obstante, este decrecimiento no es exclusivo de nuestro país. Según el estudio, la inmensa mayoría de los países no consigue mantener la corrupción bajo control: 122 de 182 naciones obtuvieron una puntuación inferior a 50 en el índice. Al mismo tiempo, el número de países con una puntuación superior a 80 se redujo de 12, hace una década, a apenas cinco este año.

"En particular, existe una tendencia preocupante de deterioro de la percepción de la corrupción en las democracias: desde Estados Unidos (64), Canadá (75) y Nueva Zelanda (81), hasta diversas partes de Europa, como el Reino Unido (70), Francia (66) y Suecia (80)", refiere el estudio.

Perú se ubica en el puesto 130 del ránking mundial de percepción de corrupción.Fuente: Proética

¿Por qué el Perú ha caído 8 puntos en el IPC?

José Luis Gargurevich, director de Proética, en diálogo con RPP, destacó que nuestro país "baja del puesto 127 al puesto 130, y baja en el puntaje del 38 al 30" en el IPC, lo que indica un decrecimiento "feroz" en los últimos 5 años.

En ese sentido, el sociólogo indicó que esta situación se debe a que países donde "hay menos espacio cívico", es decir, "donde hay persecución a periodistas y a las ONG", son percibidos como débiles en la vigilancia del poder político.

"Creo que uno de los mensajes más potentes del reporte de Transparencia Internacional es que aquellos países catalogados como los que tienen democracias más sólidas, instituciones con meritocracia, con personal más idóneo, están en los puntajes de más transparencia. Y, además, los países catalogados donde hay menos espacio cívico, donde hay ataque a la libertad de prensa, o hay persecución a periodistas y a las ONG son aquellos donde hay más corrupción, porque debilita ese músculo ciudadano para poder hacer vigilancia y, además, el poder político rinde menos cuenta, que es lo que nos pasa a nosotros actualmente", explicó.

"O sea, en los países donde se ha ido acrecentando normas abusivas contra las asociaciones de la sociedad civil, hay menos posibilidad de poner reflectores allí, donde el poder político necesita rendir cuentas. Entonces, creo que esa correlación es bien interesante, porque, a veces, el ciudadano no conecta ‘¿cómo la falta de democracia afecta mi vida?’. Afecta empeorando la salud de transparencia de las autoridades, y eso es un correlato directo con nuestra vida diaria", acotó.

Gargurevich remarcó que, "en el corte que hace Transparencia de las democracias fallidas o precarias, como las llama, nosotros estamos al final".

"Efectivamente, solo un poco arriba de México y después arriba de las dictaduras. Y los que tienen mejor puntaje: Chile, por ejemplo, que está como en 63 puntos. Pero de América del Sur, Uruguay es el que está mejor; y en América en general, Canadá, es una democracia muy saludable. Incluso Estados Unidos, en los últimos años, este es su peor también caída histórica. Está, a partir de estos últimos dos, tres años, ha caído ya a los puntajes de 60, más o menos", detalló.

Finalmente, el director de Proética consideró que un caso emblemático de percepción de corrupción es la que se tiene del Congreso por parte de la ciudadanía.

"[El Parlamento] ya estaba desacreditado como en 65%, y el año pasado, en la encuesta que hicimos, llegó al 84%, que ya no creo que pueda subir más una institución tan desacreditada. Sí está desagregado sobre todo por respuestas como captura institucional, por corrupción política, lo que Transparencia Internacional llama ya ni siquiera la gran corrupción, sino políticos que entran al poder para poder generarse ventajas entre ellos o grupos particulares", explicó.

"El Congreso aparece como la institución a la que estos personajes aspiran poder darles ventaja a los suyos. Y esa es una de las principales razones por las que hay esa calificación. Además de eso, porque no se hacen cargo de las leyes que votan, que generan responsabilidades y escenarios más en desventaja para los grupos más vulnerables. Pero lo más resaltante es que se entiende que es una institución que uno usa para capturar otras instituciones", puntualizó.