Salvemos al Perú se quedó sin candidato a primera vicepresidencia: las razones de Jaime de Freundt para su renuncia

Jaime Freundt López oficializó su renuncia ante el JNE, denunciando falta de diálogo, incumplimiento del plan de gobierno y presuntas irregularidades financieras por parte del candidato presidencial Antonio Ortiz en el partido Salvemos al Perú.

El Jurado Especial de Lima Centro 1 ha oficializado la salida de Jaime Freundt López de la plancha presidencial del partido Salvemos al Perú, luego de que este renunciara a su candidatura a la primera vicepresidencia de esa agrupación política.

Freundt López, quien fue invitado a la organización para actuar como coordinador general, dijo en Las cosas como son de RPP que decidió dar un paso al costado tras discrepancias con la alta dirección del partido y con su aspirante presidencial, Antonio Ortiz.

El ahora excandidato señaló que, a pesar de existir un compromiso previo para capacitarse y seguir un plan de gobierno de centro, Ortiz optó por desconocer los acuerdos una vez inscrita la candidatura. Esta situación se agravó con la ruptura total de la comunicación entre ambos integrantes de la plancha presidencial, quienes no mantienen diálogo desde el año pasado.



"Resulta que el señor, una vez que ya está inscrito, no quería cumplir el plan de gobierno, lo desconocía y entonces dejó de hablar conmigo", diji Freundt López.



Cuestionamientos éticos



La renuncia no solo se fundamenta en temas de gestión, sino también en principios éticos que Freundt considera innegociables. En su carta de renuncia, el exaspirante enfatizó que la política no debe ser un espacio donde se sacrifique la conciencia o la integridad personal.

Asimismo, criticó lo que denomina como un desconocimiento de la "real política" por parte de Ortiz, cuya intransigencia habría impedido el posicionamiento de la marca partidaria y la ejecución de una estrategia publicitaria coherente.



"Cuando la dignidad marca el límite retirarse no es renunciar es preservarse. La dignidad marca el límite. La política no puede exigir la renuncia a la conciencia cuando eso ocurre", sostuvo Freundt en un comunicado.



Además, Freundt mencionó sospechas sobre intentos de condicionar la pauta publicitaria estatal y solicitudes de dinero directo al partido por parte del candidato presidencial para financiar su campaña personal.



"El señor Ortiz habría pretendido que ciertos operadores vinculados a él participen y [...] inclusive me he enterado de que el señor estaba pidiendo que el partido le dé parte del dinero", dijo Freundt López.



"De ahí a que hayan malos manejos yo no lo puedo ni siquiera permitir ni tolerar, menos cuando es dinero del Estado que es escaso", puntualizó el ex candidato respecto a la gestión de los fondos de la franja electoral.