¿Cómo impactará el diseño de la cédula electoral en el voto de los jóvenes en las Elecciones 2026?

La presentación de la cédula electoral única para las próximas elecciones del 12 de abril podría generar confusión entre los votantes, sobre todo en los más de 2,5 millones de jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas en este proceso.

Al respecto, el abogado experto en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que este inconveniente pudo evitarse empleando dos cédulas; sin embargo, el Congreso se opuso a esta propuesta, temiendo que se pierda el arrastre del voto presidencial.

Villalobos indicó que la actual cédula, con 38 partidos políticos en competencia y cinco bloques en una sola hoja, causaría dificultades al momento de ubicar símbolos y fotografías de los candidatos al ingresar a la cámara secreta.

También sostuvo que podría generarse confusión en el caso de candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados cuando coincidan números dentro de una misma organización política.

Por ello, sostuvo que los partidos deberían reforzar la difusión no solo del símbolo, sino también de la ubicación exacta en la cédula y la fotografía oficial del candidato que aparecerá en el documento de votación.

Sobre el papel de las entidades electorales, Villalobos recordó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la encargada de velar por la capacitación electoral, una labor que consideró "insuficiente", aunque también consideró que los partidos deben "intensificar o reorientar" su propaganda para educar a la ciudadanía sobre cómo sufragar.

Perfil de los nuevos votantes

Por su parte, Jorge Yamamoto recordó que el 26 % de los votantes para esta elección son menores de 30 años, mientras que el 21 % tiene entre 30 y 39 años y el 18 %, entre 40 y 49 años.

El especialista explicó que el comportamiento electoral del público juvenil no puede definirse en una sola variable, pues un grupo de jóvenes tiene aspiraciones orientadas a una vida "placentera, divertida y con plata fácil". Ellos podrían verse atraídos por propuestas que ofrecen un futuro "de prosperidad y diversión fácil".

Sin embargo, indicó que las propuestas vinculadas a oportunidades más razonables sobre crecimiento económico y educativo podrían tener impacto en otro segmento de jóvenes de un perfil trabajador "que viven rodeados de dificultades y van saliendo adelante".

"Juntando estos dos grupos, un factor importante es que se les brinde una oportunidad de desarrollo, una oportunidad no tanto de recibir cosas gratis, de quitarle a unos para darle a otros, sino que él concretamente pueda ver que, teniendo un esfuerzo razonable, va a poder crecer en un emprendimiento sin que sea este informal o delictivo", precisó.

Yamamoto también se refirió al diseño de la cédula y sostuvo que el tamaño y complejidad representan una dificultad para el electorado joven, sobre todo en áreas rurales, lo que podría contribuir a un voto más "aleatorio".

"Los jóvenes están adoleciendo de algo que la Asociación de Psicología Estadounidense ha llamado 'cerebro de canchita', porque no pueden prestar atención, tienen una atención que dura un minuto, es lo que dura un TikTok, y además tienen pereza mental porque ya no leen. Si hay algo abstracto, complejo, pasan la página; tiene que ser simple. Entonces vamos a tener un grueso de electores que van a marcar aleatoriamente", consideró.