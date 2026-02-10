Elecciones 2026: exprocurador Antonio Maldonado renunció a su candidatura al senado por Ahora Nación

El ahora excandidato al senado con el número 7, señaló que sus motivos obedecen a razones "estrictamente personales". Esta decisión se confirma en la víspera del vencimiento del plazo máximo para presentar renuncias de acuerdo al cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 aceptó la renuncia de Antonio Maldonado Paredes, el exprocurador anticorrupción que postulaba al Senado por el partido político Ahora Nación, liderado por el candidato presidencial Alfonso López-Chau.

Vale precisar que Maldonado se encontraba postulando con el número 7 al senado para distrito electoral único. El ahora excandidato presentó su solicitud de renuncia el último 02 de febrero y el pedido fue aceptado en la resolución 00439-2026-JEE-LIC2/JNE del colegiado electoral.

Maldonado Paredes indicó que las razones de no continuar en carrera se deben a aspectos "estrictamente personales” y que no existió ninguna discrepancia o ruptura política con el partido ni con el candidato.

"El señor López Chau actuó siempre en totasl corrección conmigo, la relación es antigua [...] en el 2024 él se reune conmigo y me invita a ser parte de su proyecto político y yo acepto, pero lamentablemente como yo no vivo en el país ho ha habido un consenso familiar sobre, en caso de que sea electo senador tendría que haber un acompañamiento familiar en los próximos cinco años del periodo. Esa es la razón", precisó a El Poder en tus Manos de RPP.

Posteriormente, en entrevista con Las Cosas Como Son de RPP, afirmó que se mantendrá ligado al partido en la medida de que lo requieran.

"Voy a continuar apoyando en el plano técnico-profesional en la medida de que el partido y el señor López Chau me requieran", afirmó.

Se vence el plazo para renunciar

El exprocurador anticorrupción no ha sido el único que abandonó la carrera electoral en la víspera. De acuerdo al cronograma electoral de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que el 11 de febrero es la fecha límite para que los candidatos que deseen puedan renunciar a integrar la fórmula presidencial, así como a las listas al Senado, la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino.

Igualmente, es la fecha límite para que los partidos políticos puedan solicitar el retiro de sus fórmulas o listas de candidatos o de cualquiera de los postulantes que las integran.

Estos trámites se efectúan ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes. En lo concerniente a la renuncia, esta debe ser presentada por el candidato, de manera personal y por escrito, a fin de que el secretario del citado órgano electoral certifique su firma, salvo que el postulante cuente con firma digital, en cuyo caso se puede realizar de manera virtual.

En lo que respecta al retiro de candidatos, esta es efectuada por los partidos políticos mediante su personero legal. La solicitud que dirijan al JEE pertinente debe estar acompañada de los documentos que acrediten tal decisión con respeto al debido proceso y en conformidad con su estatuto o norma interna.

Lo resuelto por los JEE en estos casos puede ser sujeto de apelación, la cual será revisada, en última y definitiva instancia, por el Pleno del JNE.