Elecciones 2026: así funciona el voto preferencial para elegir al nuevo Congreso

Antes de ingresar a la cabina de votación este 12 de abril, conoce cómo marcar la cédula electoral para elegir a los senadores y diputados que conformarán el nuevo Congreso peruano, además de parlamentarios andinos, cargos en los que se aplicará el voto preferencial.

Este domingo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, pero también a los senadores y diputados que integrarán el nuevo Congreso peruano, además de los parlamentarios andinos.

Con el retorno a la bicameralidad, el Congreso estará conformado por dos cámaras. Los diputados serán los encargados de proponer leyes, mientras que los senadores revisarán esas propuestas y decidirán si se aprueban, se corrigen o se rechazan.

Además, el Senado tendrá funciones adicionales, como elegir a importantes autoridades del Estado, entre ellas a los miembros del Tribunal Constitucional, así como ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

¿Cómo estará organizada la cédula electoral?

Para elegir a senadores, diputados y parlamentarios andinos, la cédula electoral, que medirá 42 cm de ancho por 44 cm de largo como máximo, contará con cinco columnas.

En la primera se votará por el presidente de la República, mientras que en las otras cuatro columnas se votará por diputados, senadores y parlamentarios andinos.

En cada una de estas columnas, el elector deberá marcar primero el símbolo del partido político. Luego podrá escribir el número del candidato de su preferencia en los recuadros en blanco. A este mecanismo se le conoce como voto preferencial.