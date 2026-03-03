Últimas Noticias
Elecciones 2026: así funciona el voto preferencial para elegir al nuevo Congreso

Elecciones 2026: ¿Qué es el voto preferencial y para qué cargos se aplica en la cédula electoral?
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

Antes de ingresar a la cabina de votación este 12 de abril, conoce cómo marcar la cédula electoral para elegir a los senadores y diputados que conformarán el nuevo Congreso peruano, además de parlamentarios andinos, cargos en los que se aplicará el voto preferencial.

Este domingo 12 de abril, los peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, pero también a los senadores y diputados que integrarán el nuevo Congreso peruano, además de los parlamentarios andinos.

Con el retorno a la bicameralidad, el Congreso estará conformado por dos cámaras. Los diputados serán los encargados de proponer leyes, mientras que los senadores revisarán esas propuestas y decidirán si se aprueban, se corrigen o se rechazan.

Además, el Senado tendrá funciones adicionales, como elegir a importantes autoridades del Estado, entre ellas a los miembros del Tribunal Constitucional, así como ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

¿Cómo estará organizada la cédula electoral?

Para elegir a senadores, diputados y parlamentarios andinos, la cédula electoral, que medirá 42 cm de ancho por 44 cm de largo como máximo, contará con cinco columnas.

En la primera se votará por el presidente de la República, mientras que en las otras cuatro columnas se votará por diputados, senadores y parlamentarios andinos.

En cada una de estas columnas, el elector deberá marcar primero el símbolo del partido político. Luego podrá escribir el número del candidato de su preferencia en los recuadros en blanco. A este mecanismo se le conoce como voto preferencial.

Conoce cómo estará conformada la cédula de votación para las Elecciones Generales 2026.
¿Qué es el voto preferencial?

Marisol Cuellar, especialista en Educación Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explica que el voto preferencial permite a los electores expresar su preferencia por determinados candidatos dentro de una lista partidaria.

"Estos cuadros en blanco que aparecen en 4 de las 5 secciones de la cédula son para el uso del voto preferencial. El voto preferencial es esta facultad que tienen los electores peruanos de darle su preferencia a determinados candidatos de una lista. En esa medida, al escribir los números de estos candidatos de la organización política, el ciudadano le da más oportunidades de que pueda salir elegido", indicó.

La especialista precisó que el uso del voto preferencial es voluntario.

"Esto es voluntario, facultativo, va a depender de los electores si desean utilizarlo o no, pero es una facultad importante que se pueda conocer", añadió.

Te recomendamos

¿Cómo usar el voto preferencial?

Para utilizar el voto preferencial, primero se debe marcar el símbolo del partido político y luego escribir el número del candidato en los recuadros en blanco.

Por ejemplo, si un elector prefiere a los candidatos 5 y 12 de una lista, puede escribir esos números en las casillas correspondientes.

También es válido escribir únicamente los números de los candidatos sin marcar el símbolo del partido. En ese caso, el voto igualmente se contabiliza para esa organización política.

Aprende cómo marcar para que el voto preferencial sea válido
Recomendaciones antes de votar

Antes de ingresar a la cabina de votación, la vocera de la ONPE recomendó que los electores tengan claro por qué organización política votarán y qué números de candidatos desean marcar, en caso decidan utilizar el voto preferencial.

"Nuestra recomendación es que ya los electores sepan en dónde está ubicada la organización política por la que tienen que votar. Si quieren utilizar el voto preferencial, que sepan los números que quieren consignar para que no tengan ningún inconveniente", sostuvo.

En caso los electores no recuerden el número de los candidatos o el símbolo de la organización política al momento de votar, dentro de la cabina encontrarán un cartel con la información de los candidatos, que servirá como guía para emitir su voto, indicaron desde la institución. No obstante, las autoridades electorales reiteraron la recomendación de acudir al local de votación con la decisión ya tomada, para facilitar el proceso de votación.

Para evitar errores al momento de votar, los ciudadanos pueden practicar previamente el marcado de la cédula. Ingresa a RPP.PE, busca El Poder en tus Manos y accede al Simulador del voto. Practica cómo marcar y llega preparado al día de las elecciones.

Recuerda que, el 12 de abril, la jornada de votación iniciará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde. No olvides llevar tu Documento Nacional de Identificación (DNI) para que puedas votar y elegir a las próximas autoridades.

Herramienta digital Simulador de voto, desarrollada por RPP.
Tags
El Poder en tus Manos elecciones 2026 ONPE cédula de votación

