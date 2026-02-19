Elecciones 2026: Transparencia desplegará misión con más de 5 mil observadores y conteo rápido al cierre de la jornada

A menos de dos meses de las Elecciones Generales 2026, la Asociación Civil Transparencia presentó su Misión de Observación Electoral, que contempla cuatro ejes de acción, entre ellos el despliegue de más de 5 mil observadores en todo el país el 12 de abril y la realización de un conteo rápido al cierre de la jornada. La iniciativa busca contribuir al voto informado y reforzar la confianza ciudadana en el proceso.

En declaraciones a El Poder en tus Manos, la cobertura electoral de RPP, Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, afirmó que las Elecciones Generales 2026 serán el proceso “más complejo de la historia” y que, en una coyuntura política “inestable y caótica”, representan una oportunidad para recuperar la esperanza en la democracia.

“Transparencia tiene más de 30 años haciendo observación electoral de manera ininterrumpida desde 1995, pero sabemos que esta elección en particular es la más compleja. Por eso hemos preparado una observación con cuatro ejes que nos permitan dar claridad y confianza en el proceso”, señaló a RPP.

Uno de los pilares de la Misión es la plataforma Revisa Tu Candidato, que permitirá a la ciudadanía revisar la trayectoria de los postulantes a partir de información pública sistematizada. Actualmente ya es utilizada por medios de comunicación y estará disponible para el público desde inicios de marzo.

Henzler sostuvo que esta herramienta permitirá a la ciudadanía conocer a sus candidatos y "asegurar que su voto sea por gente decente, independientemente de los partidos políticos".

Observación de los comicios en dos etapas

El plan incluye también la observación a largo plazo de la campaña electoral, con el objetivo de identificar posibles irregularidades hasta el día de los comicios. Entre marzo y junio de 2026, y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se evaluarán las condiciones de competencia, el marco normativo y las garantías institucionales. El trabajo culminará con la publicación de un informe técnico con recomendaciones.

Además, durante la jornada del 12 de abril se desplegarán más de 5 mil observadores en todo el territorio nacional, organizados en tres turnos que cubrirán desde la instalación de mesas hasta el cierre del escrutinio.

"Vamos a desplegar más de 5 mil observadores en todo el territorio, en todas las regiones, para que vean desde la instalación de las mesas hasta el escrutinio al final de la noche", sostuvo Henzler.

Resultados y conteo rápido

En cuanto a los resultados, el presidente de Transparencia explicó que se realizará un conteo rápido en alianza con Ipsos y el National Democratic Institute (NDI), además de un análisis estadístico de actas para evaluar la consistencia de los resultados oficiales y la probabilidad de eventuales irregularidades.

"El cuarto eje [de la Misión] es la observación de resultados. Vamos a hacer un conteo rápido junto con IPSOS y con el NDI, que es una entidad pionera en el mundo en conteos rápidos; y además un análisis estadístico de las actas para ver si hay o no una probabilidad de fraude. Eso nos da la seguridad, esos cuatro elementos, de tener claridad y confianza en el proceso electoral", indicó.

Finalmente, el presidente de Transparencia hizo un llamado a la ciudadanía a informarse antes de votar y a utilizar las herramientas disponibles para tomar una decisión responsable.

“Estamos en un momento caótico del país, por ende, la elección es una ventana de oportunidad para darle esperanza al país a aprtir de nuestro voto. Animamos a la ciudadanía a que se informe antes de votar, animamos a que revise toda la información que tiene RPP y otros medios, que revise nuestras plataformas, que vaya a las urnas a votar y que ojala podamos celebrar pronto el renacer nuestra democracia con autoridades electas", resaltó.

La actividad se realizó este jueves 19 de febrero en el distrito de Miraflores y contó con la participación de los titulares del sistema electoral: Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Piero Corvetto, jefe de la ONPE; y Carmen Velarde, jefa del Reniec, entre otras autoridades.

Descarga masiva de actas

Durante el evento el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, anunció que este organismo facilitará la descarga masiva de actas electorales en línea para los observadores electorales. Esta medida permitirá acceder a las imágenes digitalizadas de las actas y a los resultados consignados en ellas, complementando la transparencia del proceso y el trabajo de vigilancia electoral, y podrá consultarse en paralelo al avance del cómputo oficial a través del portal institucional de la ONPE.

"Una de las innovaciones que va en la línea de lo que hoy se plantea con una plataforma de observación electoral es que, en nuestra presentación de resultados, por primera vez, los observadores electorales van a tener la opción de tener una descarga masiva de actas en línea. Podrán descargar no solo la imagen de las actas —que, como siempre, estarán disponibles en nuestra página web—, sino también los resultados, para que puedan hacer comparaciones y fortalecer el trabajo de cobertura que realicen", señaló.