Barómetro de las Américas: "Solo 2 de cada 10 peruanos están conformes con la forma en que funciona la democracia en el país"

Estado Patricia Zárate, investigadora principal del IEP, comenta resultados de la última encuesta del Barómetro de las Américas

Se presentaron los resultados de la última encuesta del Barómetro de las Américas realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) con cifras al 2023, hecho entre marzo y abril de ese año en 22 países de América. En Ampliación de Noticias, Patricia Zárate, investigadora principal y jefa del área de Estudios de Opinión del IEP, brindó un adelanto y alcances sobre las principales cifras que muestra el estudio sobre la situación del país.

Zárate indicó que, de acuerdo al Barómetro de las Américas, "solo dos de cada diez peruanos están insatisfechos con la forma en que funciona la democracia en el país".

"Eso ya lo habíamos ido viendo a lo largo de los años y lamentablemente siempre estamos en los últimos lugares. Si no tuviéramos a Surinam y Haití, que están fuera de Sudamérica, estaríamos en el último lugar", señaló.

Mirada en la región sobre la democracia

La edición 2023 del Barómetro de las Américas señala que, en todo el continente, El Salvador y Uruguay muestran los porcentajes más altos de satisfacción con su sistema con un 77% y 69% respectivamente, dejando al Perú en el antepenúltimo lugar, solo por encima de Surinam (13%) y Haití (12%.)

Al respecto, Patricia Zárate precisó que uno de las variables que incide de manera importante en la democracia o la satisfacción de la población con este sistema es la confianza a las instituciones o el presidente, o la evaluación que tiene la ciudadanía sobre la forma en que se ejerce el gobierno.

"Si el presidente es popular entonces la gente piensa que todo funciona bien. No todos piensan así, pero en la mayoría pasa eso. [Por ejemplo] en el caso de [Alberto] Fujimori era la narrativa contra el terrorismo, en el caso de [Nayib] Bukele es el tema de seguridad ciudadana", comentó.

"Aunque no se respeten los derechos básicos como nosotros los entendemos, sí es cierto que los efectos para la gente es que ya no hay asesinatos en masa como había hasta hace unos años en El Salvador. Todo eso hace que la figura de Bukele resalte", recalcó.

Zárate sostuvo que, de acuerdo al Barómetro de las Américas, si bien Haití es el país donde la población "más se quiere ir", en el caso del Perú, "sí es cierto que la gente no siente que tiene oportunidades aquí".

"Lamentablemente en el 2021 no hicimos la pregunta sobre si quieren irse, pero sí en el 2019 y fue 33%; y para el 2023 fue 40%. Es un aumento de 7 puntos", precisó.

"Aquellos que tienen aspiraciones de estudio o laboral más importantes o con un mayor nivel agregado de academia, todo este capital humano tan importante que podríamos retener no lo podemos hacer porque no ven oportunidades acá. Ahora, no todos se quieren ir para siempre. Muchos se quieren ir y regresar en algún tiempo. Quizás después no lo hagan, pero la idea de muchos jóvenes es poder ir, estudiar o trabajar y luego poder regresar al país también", acotó.

Cabe resaltar, que el Instituto de Estudios Peruanos hizo la misma pregunta en otra encuesta en setiembre de 2023, en la que preguntan sobre la intención de los peruanos de irse del Perú. El resultado, en ese momento, fue de 47% de peruanos.





Situación económica y democracia

La especialista indicó que, según la encuesta, el 82% de los peruanos "ha sentido que la economía está peor que hacía un año". Este factor, señaló, no solo incide en el hecho de que la población quiera emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y académicas, sino que esto también afecta a la democracia en el país.

"Si nosotros vemos quienes tienen mayor insatisfacción con la forma en que funciona la democracia, justamente son quienes tienen una peor situación económica. Entonces, es como un círculo vicioso, esperan que esto mejore, pero si no mejora cada vez tienen menos expectativa sobre lo que la democracia puede alentar", comentó.