El Perú es catalogado como país "parcialmente libre" por segundo año consecutivo en estudio estadounidense

A inicios de marzo Freedom House, organización no gubernamental estadounidense a favor de la expansión de la libertad y la democracia, publicó su informe Libertad en el Mundo 2024 (Freedom in the World 2024), en el que catalogó al Perú como país "parcialmente libre" por segundo año consecutivo.

El documento, que ofrece una clasificación de los países más y menos libres del mundo, muestra a Perú como el país latinoamericano con la mayor caída en libertad, incluso por encima de Ecuador que meses atrás atravesó una de sus mayores crisis políticas de los últimos años.

La edición 2024 del informe señala que el Perú se ubica en el puesto 4 en la lista de 17 países que sufrieron a nivel global los mayores retrocesos en derechos y libertades durante el 2023. Este ránking incluye a otros países de Latinoamérica como Ecuador (7), El Salvador (8), Guatemala (10) y Nicaragua (14) [a mayor puesto, menor libertad].

Los indicadores de democracia que influyeron en el caso del Perú son derechos políticos, que contempla procesos electorales, pluralismo y gobernabilidad; y libertades civiles, que engloba la libertad de expresión, de asociación, el estado de derecho y los derechos individuales.

El retroceso de las libertades en el país es tal, señala el estudio, que el Perú pasó de ser catalogado país “libre” en el 2022 a país “parcialmente libre” en el 2023 y 2024. Cabe resaltar, que cada estudio señala los datos del año inmediatamente anterior.

¿Por qué somos menos libres?

El cambio de categoría visto hace un año estuvo relacionado a la situación compleja que vivió el Perú tras la acusación y posterior arresto del expresidente de la República, Pedro Castillo, después de intentar disolver el Congreso; así como a las protestas que se registraron y los enfrentamientos mortales con la policía. En los próximos días se espera la publicación del detalle del panorama nacional que se evaluó para el informe 2024.

¿Nos acercamos a una autocracia?

Otro de los recientes estudios que revelan el retroceso del sistema democrático del Perú es el informe anual sobre la democracia 2024, publicado esta semana por el Instituto V-Dem, un centro de investigación independiente con sede en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo en Suecia.

El documento de este año muestra que el Perú ha sufrido un declive en la democracia y forma parte de los 42 países que se encuentran en proceso de autocratización, escenario contrario a la democracia.

De acuerdo al estudio, la autocracia se define por la presencia de un conjunto distinto de características políticas. Las autocracias restringen o suprimen drásticamente las competencias de participación políticas. En otros términos, sus líderes son elegidos en un proceso de selección regularizado dentro de la élite política y, una vez en el poder, lo ejercen con pocas restricciones institucionales.

El documento indica que cuatro países de América Latina y el Caribe están en procesos de democratización. Estos son República Dominicana, Honduras, Bolivia y Brasil. Los dos últimos revertirían así su acercamiento a una autocracia.

No obstante, el texto indica que casi el doble de la proporción de países de la región (7) están retrocediendo: El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua y Perú.

Asimismo, el estudio señala que la libertad de expresión y los medios de comunicación, y la represión de la sociedad civil también han empeorado en estados menos represivos como Croacia, Perú y Senegal, mostrando que esto está lejos de ser un fenómeno que sólo ocurre en las zonas más entornos autocráticos.

País con antecedentes

Es preciso recordar que otras dos investigaciones, presentadas meses atrás, ratifican el declive democrático que estaría atravesando el Perú en los últimos años. Uno de estos análisis es el Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2023, un análisis que evalúa qué tan corruptos son percibidos 180 países, y que presentó Transparencia Internacional en enero de este año.

De acuerdo al estudio, Perú obtuvo 33 puntos de 100 en la última evaluación de IPC realizada por la organización. El análisis considera que los países que obtienen menor puntuación se acercan a la denominación de "muy corrupto", mientras aquellos que obtienen una mayor calificación (acercándose a 100) son considerados de "muy baja corrupción". En el documento se muestra que Perú ha registrado su caída anual más fuerte en el ránking global desde 2012 al bajar del puesto 101 al lugar 121, compartiendo posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

Por otro lado también se encuentra la publicación hecha por la revista The Economist: Índice de Democracia 2024, donde se considera al Perú, por segundo año consecutivo, como un régimen híbrido, es decir, un sistema que mezcla características de democracia y autoritarismo.

En el ránking, el Perú cayó dos posiciones, del puesto 75 al 77. Nuestro país continúa al nivel de gobiernos latinoamericanos como el de México, Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia y El Salvador, donde acaba de ser reelecto el presidente Nayib Bukele.

Solo Uruguay y Costa Rica son considerados países plenamente democráticos en la región; mientras que Chile, Colombia, Paraguay, Argentina y Brasil están catalogados como democracias defectuosas. En cola se encuentran los gobiernos que The Economist considera como regímenes autoritarios: Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua.