Decana del Colegio de Ingenieros: Es importante que representantes civiles participen en la Autoridad Nacional de Infraestructura

Estado "Los ingenieros exigimos intervenir activamente en esta ley", señaló la decana del Colegio de Ingenieros

"Los ingenieros exigimos intervenir activamente en esta ley", señaló la decana del Colegio de Ingenieros. | Fuente: RPP

La decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, María del Carmen Ponce, se refirió a la oficialización de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura y precisó que es necesaria la participación de los representantes civiles. Ello, para no repetir la experiencia sucedida con la Ley de Reconstrucción con Cambios.

"Es una ley que tiene muchas esperanzas para nuestro país, pero es importante recordar que una ley parecida, que fue la Ley de Reconstrucción con Cambios, hasta el día de hoy no sabemos si fue un éxito o un fracaso, ya que no ha habido un control específico por parte de la ciudadanía y sus representantes civiles", dijo en Ampliación de Noticias.

"Es bueno que se haya dado porque topos queremos el bienestar del país. Pero es importante también que los representantes civiles, como es el Colegio de Ingenieros, en las especialidades que justamente tienen que ver con esta Autoridad de Infraestructura, participen activamente", agregó.

"Los ingenieros exigimos intervenir activamente en esta ley", señaló la decana del Colegio de Ingenieros. | Fuente: RPP

¿Qué pide el Colegio de Ingenieros?

Por otro lado, María del Carmen Ponce indicó que desde el Colegio de Ingenieros se pide una participación activa del gremio, a fin de que puedan reglamentar la ley y velar por la transpariencia en su cumplimiento.

"Políticamente no ha funcionado, por eso los ingenieros exigimos intervenir activamente en esta ley, aportando en la reglamentación y viendo la trasparencia de todo lo que se va a actuar. Eso no puede ser, porque técnicamente como profesionales sabemos cómo hacer, proceder, ejecutar y reglamentar las obras (...). No es una crítica a la ley, sino que se requiere participación activa y no se quiere que vuelva a pasar lo que sucedió con la anterior ley", finalizó.