La política peruana estuvo cargada de mucha tensión a lo largo de este 2018. El caso Odebrecht sacudió a varios políticos, entre ellos expresidentes. El Congreso fue el centro de varios cruces de palabras en este agitado año marcado por escándalos de corrupción en el sistema judicial y el gobierno.



RPP Noticias hizo una lista de las frases que algunos políticos dijeron y las cuales quedaron en la retina de los peruanos en este 2018.



1. Alan García

En noviembre, el portal IDL-Reporteros publicó una información en la que se señala que el pago por una conferencia que el exmandatario Alan García dio a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, salió de la Caja 2 de la división de operaciones estructuradas de la empresa Odebrecht, el expresidente pidió pruebas.

Al ser cuestionado por la prensa, García dijo eufórico: “Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. Encuentren algo”. Además, consultado sobre a quién dirigía sus declaraciones, respondió: “Los malvados que se pasan la vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser de Alan García”.

2. Leila Chihuán

Una desafortunada frase de la congresista Leyla Chihuán marcó tendencia en el Perú, además de mucha indignación. Durante una entrevista a radio Exitosa, la fujimorista afirmó que su motivación de estar en el Congreso "no es económica" y que trabajaría en este "ad honorem" porque "no vive enteramente de lo que gana en el Congreso".



"Yo tengo lo que tengo desde antes de entrar al Congreso. Mis hijos están asegurados desde antes de entrar al Congreso. Yo no vivo enteramente de lo que se gana en el Congreso (S/ 15,600)", apuntó Chihuán, exjugadora de la selección peruana de voleibol. "Para el ritmo de vida que llevo, no me alcanza. Entonces, en el Congreso yo hago una gran labor, y no solo en Lima sino también en el interior del país".

3. Alberto Fujimori

En octubre, el expresidente Alberto Fujimori reingresó a la Clínica Centenario y desde aquella fecha no sale de ella. El exmandatario grabó un video desde la clínica donde permanece en el que pidió no regresar a prisión luego de que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema anulara el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.



"Quiero decirle a las autoridades y a los políticos que por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República y a los miembros del Poder Judicial una sola cosa: por favor no me maten (…) Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar (porque) está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más", afirmó.

4. César Acuña

El excandidato presidencial César Acuña ya nos tiene acostumbrados a sus célebres frases. En medio de un discurso durante un evento académico de la Universidad César Vallejo, de la que es propietario, afirmó: “Una persona es feliz cuando logra su felicidad”, lo cual provocó risas entre algunos asistentes.

No pasó ni un mes para que saliera otro video con una nueva curiosa frase de Acuña. "Mi agradecimiento a Dios. A Dios porque me iluminó a fundar la universidad y al fundar la universidad, hoy estoy celebrando la fundación de la universidad", dijo el líder de Alianza para el Progreso (APP).



5. Daniel Salaverry

Un fuerte enfrentamiento ocurrió durante el debate del Consejo Directivo sobre la formación de nuevas bancadas, el pasado 21 de diciembre. Los protagonistas fueron el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la congresista fujimorista, Luz Salgado, quien lo increpó por no acceder a una solicitud de su compañero de bancada Miguel Torres. El reclamo de Salgado no fue tomado de buena manera por Salaverry, quien en reiteradas oportunidades le pidió que "aprenda a respetar".



"Aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Aprenda a respetar. Respetos guardan respetos", dijo Salaverry a Salgado y luego pidió que el congresista Miguel Torres continúe con su intervención.

6. Martín Vizcarra

En julio de este año, fue el primer mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra tras su asunción al cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. En su discurso por fiestas patrias convocó un referéndum que aborden los temas de la renovación del sistema de justicia, del financiamiento transparente de partidos políticos, del retorno a la bicameralidad y de la reelección de congresistas. Este último fue el más aplaudido por la gente.



“Actualmente la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y el presidente de la República, siendo todas estas autoridades elegidas por el pueblo, deseamos consultar si los legisladores debieran o no estar exceptuados”, señaló Martín Vizcarra ante el Parlamento.

7. Verónika Mendoza

En agosto, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, consideró lamentable que la propuesta del referéndum que realizó el presidente de la República Martín Vizcarra tenga que ser revisada por el Congreso, poder que dijo está secuestrado por la 'señora K' mencionada en un audio por el juez César Hinostroza.



En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la excandidata presidencial explicó que la consulta popular planteada por el mandatario es “interesante” debido a que involucra directamente a la ciudadanía en la toma de decisiones.



“Lamentablemente la propuesta del referéndum, que es interesante porque plantea involucrar a la ciudadanía, implica pasar por este Congreso de la República que está secuestrado por la señora K que como ya hemos visto en las últimas semanas está más preocupada por blindarse y blindar a su gente que reformar el sistema de justicia o siquiera sancionar a los corruptos”, comentó.

8. Mauricio Mulder



A inicios de noviembre, el legislador Mauricio Mulder (APRA) tuvo un intenso intercambio de palabras con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry (Fuerza Popular), en pleno debate del informe de la Comisión Lava Jato, cuestionado desde diversos sectores por no incluir a Keiko Fujimori ni a Alan García.

Mauricio Mulder estaba dirigiéndose al hemiciclo cuando el parlamentario Richard Arce le pidió una interrupción, a lo cual Salaverry se opuso. El aprista, visiblemente incómodo, le recordó a Salaverry que le concedió cuatro interrupciones a Milagros Takayama (de Fuerza Popular).



Salaverry visiblemente incómodo le recordó “quien dirige el debate soy yo, no usted”, lo que provocó el airado reclamo de Mulder. “Si quiere debatir conmigo, baje a su escaño, no me puede debatir desde ahí”, le dijo el aprista, en referencia a su posición como presidente del Congreso.

9. Kenji Fujimori

En junio de este año, Kenji Fujimori y los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez fueron suspendidos del Parlamento tras protagonizar unos videos en los que presuntamente se veía una presunta compra de votos congresales para salvar al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski de un segundo pedido de vacancia. Tras la sesión del Pleno que decidió apartarlo del Congreso felicitó con ironía a su hermana, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por su suspensión.

"Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte felicitaciones, aquí tienes mi cabeza en bandeja", dijo al iniciar su alocución para luego criticar la votación en la que 58 congresistas lo suspendieron de sus funciones como parlamentario.

10. Pedro Pablo Kuczynski

No pudo más. El 21 de marzo de este año, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia del Perú un día antes de que el Parlamento debatiera una segunda moción de censura en su contra. Su mandato duró un año, siete meses y 21 días. La renuncia se dio luego de que se difundieran videos de una presunta compra de votos congresales a cambio de obras y puestos en el Estado para evitar su destitución.



“Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República. No quiero ser un escollo para que nuestra nación en encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto necesita y que a mí me negaron”, dijo en su mensaje a la nación.