Max Hernández: Para la población de Puno Dina Boluarte "no respetó su palabra" al asumir la Presidencia

El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, se refirió al rechazo de la región Puno a la presidenta Dina Boluarte y explicó que ello se debe a que la mandataria había dado su palabra de que renunciaría si el exjefe de Estado Pedro Castillo era vacado.

"En este momento mantenemos vínculos con algunas personas del Gobierno de Puno. Y hay algunos temas que son complicados, porque no es que me los haya hecho saber gente de grupos radicales. Por el contrario, es gente de la ´zona empresarial´, gente vinculada a partidos no radicales, dicen que uno de los temas es que en Puno la palabra tiene un peso muy importante, un acuerdo de palabra se respeta. Y ellos sostienen que no se respetó un acuerdo de palabra (...). La presidenta había mencionado en Puno que ella renunciaría si Pedro Castillo se iba", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Una cosa son las elecciones y otra la situación fáctica. Para la población puneña, la vacancia de Pedro Castillo en virtud del golpe que había dado es simplemente la vacancia de alguien que representó para ellos esperanzas que provienen de un mecanismo importante en la sociología, que es la representación con el otro; es decir, en qué medida yo siento que alguien me representa porque se parece a mí y no porque sostiene mis ideas. Esta fuerza de representación por imagen es algo que necesitamos comprender", agregó.

"Hay temas pendientes sobre derechos humanos"

En otro momento, Max Hernández mencionó que todavía existen temas pendientes del Gobierno en lo referido a los derechos humanos.

"Hay un pendiente de derechos humanos que, por ejemplo, en la reunión que hemos tenido en Arequipa, donde pudimos tener las representaciones regionales de las instituciones fundamentales del Acuerdo Nacional y también las representaciones regionales y provinciales de los partidos políticos, se planteó con mucha firmeza y cortesía el tema de mejorar la gestión que es urgente frente a fenómenos como El Niño y las otras necesidades que están ahora", finalizó.