¿Cuál sería la diferencia entre el Examen Nacional de Medicina de las facultades y la prueba del Minsa para plazas SERUMS?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El examen del Minsa para la adjudicación de plazas SERUMS será este 1 de setiembre

Juan Carlos Meza, miembro del comité del Examen Nacional de Medicina (ENAM) y de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM), en diálogo con RPP, brindó detalles de lo que considera las principales diferencias entre el ENAM y la evaluación que realizará el Ministerio de Salud (Minsa) para la adjudicación de plazas para el ingreso al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS).

Como se sabe, este 1 de setiembre se realizará en todo el país la prueba a cargo del Minsa, siendo esta la primera vez que dicho sector tiene a cargo este proceso, lo que fue dispuesto por un decreto supremo promulgado el pasado 12 julio.

Antes de ello, la adjudicación de plazas SERUMS tenía en cuenta la nota que los estudiantes de ciencias de la salud obtenían en el ENAM y sus promedios ponderados universitarios. En ese sentido, quienes obtenían mejores calificaciones podían escoger su plaza, las cuales eran asignadas en orden de mérito.

¿Cuál es la diferencia entre el ENAM y el nuevo examen del Minsa?

Según Meza, la principal diferencia sería la calidad académica que ha alcanzado el ENAM a lo largo de más de 20 años de aplicación de estas evaluaciones.

"Es un examen que se creó con fines de calidad educativa. Nació en el 2003 y desde ahí, 21 años, hemos ido mejorando el proceso con reconocimiento nacional e internacional", indicó.

"El ENAM evalúa todos los procesos formativos del médico que egresa y se le toma en el internado de Medicina, antes que salga. Se evalúa todos los campos que ha estudiado en toda la carrera. Al examen del Minsa le falta todo eso, porque solo ha puesto salud pública y el resto son aspectos transversales que la universidad también enseña, salud pública es parte del proceso", agregó.

El catedrático precisó que el ENAM considera "todos los componentes de la carrera" para "poder dirimir quiénes son los mejores profesionales egresados".

"Pero este examen (del Minsa) no asegura eso, porque está tomando cinco áreas como puestos de trabajo, no áreas que tienen Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco-Obstetricia, etc. (El ENAM) tocaba también salud pública, la parte de ética. Era un examen integral", indicó.

En ese sentido, consideró que el examen a cargo de la ASPEFAM es una herramienta que "dirime quién es el mejor egresado para ocupar un mejor puesto por meritocracia". Además, resaltó que aún no se sabe quiénes están a cargo de la prueba del Ministerio de Salud.

"En el ENAM son cerca de 600 personas que hacen el examen (…). Del otro lado, no sabemos, es una incertidumbre. La mayoría de universidades rechazaron participar porque no se puede hacer un examen en 15 días, cómo aseguramos la calidad. Por otra parte, un examen que toma solamente 5 aspectos de toda una carrera no puede dirimir quién es mejor para escoger una plaza en el SERUMS", resaltó.

Juan Carlos Meza indicó también que el costo del examen ordinario ENAM es de S/150, y se toma en el mes de noviembre, mientras que el examen extraordinario es "para médicos extranjeros", se toma en el mes de marzo, y puede servir como recuperación para quienes desaprobaron el ordinario. Esta última prueba cuesta S/800.

"El ENAM no tiene un costo alto, comparado con otros países como Argentina y Chile, nosotros no llegamos ni a 50 dólares. Ellos están en 200 o 300 dólares, un examen como el que hacemos nosotros. En EE.UU. está mil dólares (…) El examen es casi al costeo, no hay una ganancia exuberante que nos permita hacer muchas cosas", señaló. Además, indicó que lo recaudado se retribuye a actividades educativas.

Finalmente, señaló que el ENAM ha servido para la mejora académica de las facultades y que el 70 % de estudiante lo aprueba, mientras que el 30 %, no.

Por otro lado, el ministro de Salud, César Vásquez, en entrevista para RPP realizada el pasado 15 de julio, señaló que el nuevo examen "no va a ser requisito para hacer o no hacer el SERUMS, sino solo un requisito para la distribución de las plazas en orden de méritos; es decir, las mejores notas escogerán las mejores plazas".

"La gran diferencia está que, primero, lo vamos a tomar nosotros como órgano rector; segundo, va a ser gratuito, y así estamos chocando con los bolsillos de este grupo (…) Lo que me ha causado asombro es que el decano del CMP, que debería defender el bolsillo de sus profesionales, de sus egresados, ha saltado como abogado de la ASPEFAM a defender el bolsillo de este grupo", indicó.

Vásquez señaló también que su sector sí tiene experiencia en este tipo de pruebas, ya que "el examen para la especialidad, que lo toma CONAREME, es presidido por el Minsa y no hay ningún problema". Asimismo, criticó que el ENAM, según dijo, era "un examen de alta complejidad".

"El ENAM era un examen de alta complejidad, básicamente, para los médicos que van a trabajar en hospitales de nivel 3, de alta complejidad. Este examen evaluaba más para médicos o profesionales, como si fueran a trabajar en grandes hospitales desde el primer momento. Hoy el examen lo vamos a dirigir para las funciones de un serumista que es el primer nivel", manifestó.

"Estos exámenes evalúan, por ejemplo, enfermedades complejas del tercer nivel, pero cuando nuestros médicos salen al SERUMS las enfermedades comunes, por ejemplo, el dengue (…), no sabían diagnosticarla, manejarla. Estos exámenes son muy calificados para hospitales, cuando lo que queremos es, y así vamos a orientar nuestro examen, que nos garantice el nivel de conocimiento de estos médicos que salen recién al mercado laboral, en conocimiento de enfermedades del primer nivel de atención, comunes, que van a ver desde el primer día de trabajo en el SERUMS", puntualizó.