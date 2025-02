Adrianzén: Evaluamos “que haya dos fusiones, pero probablemente se vean comprometidos más de dos ministerios”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, en entrevista con RPP, volvió a pronunciarse respecto a la eventual fusión de ministerios que viene preparando el Ejecutivo.

En ese sentido, el jefe del Gabinete indicó que se evalúa "dos fusiones", con varios ministerios comprometidos, y que dicha fusión está dirigida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

"[Evalúa la fusión] un equipo que lo está dirigiendo la PCM y hemos tenido participación de miembros de diferentes [áreas]. La Presidencia del Consejo de Ministros dirige y coordina, articula entre todos los sectores", aseguró.

"La Presidencia de la República hizo un anuncio, el 28 de julio pasado, diciendo que hablaba de dos fusiones ministeriales. Nosotros estamos evaluando la posibilidad de que haya dos fusiones pero que, probablemente, se vean comprometidos más de dos ministerios. Estamos trabajando en ello, todavía no tenemos una definición", agregó.

No obstante, Adrianzén evitó especificar cuáles serían los sectores involucrados en la fusión y quiénes son los que integran el equipo que viene evaluando la propuesta.

"Yo no lo voy a mencionar, los anuncios corresponden a la presidenta de la república [...] Están todos los sectores involucrados […], uno o más representantes de los ministerios están participando. No me saques más nada, el anuncio se va a hacer oportunamente, estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo pensando, precisamente, en que necesitamos modernizar el Estado […] Las fusiones son importantes", resaltó.

Adrianzén aseveró también que viene impulsando "la aprobación del Ministerio de Infraestructura".

"Yo estoy esforzándome muchísimo para lograr la aprobación del Ministerio de Infraestructura. No quiero decir que sea la solución a nuestros problemas, pero creo que va a aliviar muchísimo nuestros problemas. El Perú del 2025 que yo confío, Dios mediante, podamos hacerlo crecer 5 % este año merece un país con una infraestructura diferente. Una infraestructura vial que vea estos problemas, por ejemplo, del lamentable accidente en el puente de Chancay. Que vea vías regionales, vías nacionales, que vea puertos, que vea aeropuertos. Necesitamos cambiar la infraestructura nacional", explicó.

"[La Autoridad Nacional de Infraestructura] lo está haciendo muy bien, pero tenemos, a pesar de ANIN, Provías Nacional, Provías Regional, PRONIED, PRONIS, Legado construyendo. Dime tú, ¿qué cosa hacía Legado construyendo un comedor y dos residencias en Ayacucho, y eso desde PCM? Ese caos que vivimos de infraestructura tiene que acabar. Nosotros necesitamos una sola cabeza, un solo líder o lideresa que dirija el proceso de nueva infraestructura nacional para el Perú que queremos, creciendo más de 5 %", apuntó.

Santiváñez "es un ministro político"

Por otro lado, Gustavo Adrianzén respaldó la gestión del ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien, según dijo, "está 24 horas al día trabajando en la lucha contra la inseguridad ciudadana". Además, aseveró que los enfrentamientos que el titular del Mininter tiene con otros poderes del Estado no generan mayor inseguridad, y lo calificó como un "ministro político".

"Juan José [Santiváñez] está 24 horas al día trabajando en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Estos enfrentamientos que hay son esos pleitos políticos, los tengo yo con los congresistas, con los poderes del Estado, con organismos constitucionalmente autónomos. No es nada que en política tenga que llamarnos la atención. Eso no es generador de mayor inseguridad ni nada por el estilo", aseguró.

"Es un ministro político […] En la prensa va a salir: "Adrianzén le dijo tal cosa a fulano, Santiváñez le dijo tal cosa a mengano". Probablemente, si no se mencionara todo eso, se resaltaría mucho más la labor. [Hay] operativos policiales diarios, acabamos de estar en Otuzco enfrentando bandas organizadas, seguimos en Pataz actuando, estamos trabajando contra el crimen urbano en Lima", agregó.

En otro momento, Adrianzén destacó que, durante su viaje a Francia, se reunió con el ministro del Interior de dicho país y que hay disposición para suscribir un convenio para hacerle frente al crimen organizado.

"Estuve en una [reunión] bilateral con el ministro del Interior [de Francia], un personaje político muy destacado, y estamos en plena disposición de firmar un convenio con Francia, Dios mediante, en junio, en Niza, ojalá con la participación de nuestra señora presidenta, en la Cumbre de los Océanos. Precisamente para que Francia contribuya con el Perú en la lucha contra el crimen organizado", refirió.

"¿Qué les preocupa? Las drogas, la expansión de las bandas organizadas internacionales […], que tienen incidencia directa en drogas, que llegan después a Francia como puerto de entrada en Europa y se expanden de allí a todo el continente. Entonces, la preocupación es muy grande, hay disposición del Gobierno francés de poder realizar este convenio para apoyo logístico. Quieren verificar los puertos y de qué manera se pueden sumar. Necesitamos seguir trabajando y fortalecer también la labor de nuestro ministro. Necesitamos un Santiváñez fortalecido por todos nosotros", puntualizó.