Gobierno deja sin efecto el uso del logo y la frase institucional "¡El Perú a toda máquina!"

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), liderada por Denisse Miralles, oficializó la eliminación del uso obligatorio del logo y la frase "¡El Perú a toda máquina!" en todas las comunicaciones del Poder Ejecutivo.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución Ministerial N° 056-2026-PCM, con fecha de este jueves 26 de febrero. El documento deroga expresamente la normativa aprobada el año pasado (RM N° 366-2025-PCM), la cual exigía a todas las entidades del Estado incluir dicho eslogan en su publicidad institucional y en los mensajes sobre los servicios brindados a la población.

Una nueva estrategia

El retiro de esta frase responde a un informe técnico elaborado por la Secretaría de Comunicación Social de la PCM. En el sustento de la resolución, se explica que la anulación se lleva a cabo debido a que el nuevo gobierno definirá en los próximos días su propia política de gestión, en base a las nuevas líneas prioritarias trazadas para el país.

Con esta firma, la titular del Gabinete, Denisse Miralles, abre el camino para que la administración del presidente José María Balcázar establezca una nueva estrategia de comunicación gubernamental que acompañe los meses que le restan a este periodo de transición, de cara a las próximas elecciones.