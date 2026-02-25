"Todos fuimos engañados y yo fui el primero": El comunicado de Hernando de Soto sobre su frustrado nombramiento como premier

Hernando de Soto se volvió a pronunciar sobre su frustrado nombramiento como presidente del Consejo de Ministros, esta vez a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que afirmó que lo sucedido en la víspera representa "la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos".



En un texto titulado "¿Qué pasó ayer? Todos fuimos engañados y yo fui el primero", el economista aseveró que ningún mandatario peruano ha podido evitar ser secuestrado por grupos de lobistas y señaló que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos son los mismos que han regresado al poder para impedir la fiscalización.

Advirtió que el país ha sufrido una recaída institucional donde el poder se reparte entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado y denunció que los mismos políticos que no quieren identificar a los criminales que matan y extorsionan a los ciudadanos pretenden perpetuarse en el cargo, utilizando como pretexto tecnicismos y tradiciones jurídicas para girar cheques en blanco sin consultar a la población.



Como se recuerda, ayer, martes, se esparaba que De Soto jurará como el jefe del gabinete ministerial de la gestión de José María Balcázar, quien había anunciado que el ecomista asumiría tal cargo. Sin embargo, tras versiones sobre su declinación y su posterior afirmación en una entrevista en RPP de que su designación seguía en pie, Denisse MIralles, quien a la fecha se desempeñaba como ministra de Economía, juró como titular de la PCM.

Un sistema electoral fragmentado y la crisis de seguridad



El comunicado destaca que la fragmentación política actual no es un accidente, sino una herramienta de confusión que imposibilita el control ciudadano sobre sus gobernantes.

De Soto enfatiza que el problema central no es la capacidad de elección de los peruanos, sino que la clase política ha secuestrado el concepto de democracia para actuar con impunidad técnica.

Asimismo, vincula directamente esta crisis política con la inseguridad ciudadana, señalando que las autoridades actuales han fallado deliberadamente en identificar a los criminales y prófugos que hoy atentan contra transportistas, mineros y empresarios.



"Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder sino la restauración de la corrupción", sostuvo Hernando de Soto en su misiva pública.

Comunicado de Hernando de Soto a la opinión pública pic.twitter.com/1GdZJzFvCi — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) February 26, 2026

De Soto: Balcázar "está secuestrado"

Más temprano, en declaraciones brindadas a RPP, el economista profundizó en los detalles de su fallida incorporación al gabinete de José María Balcázar.

De Soto reveló que, a pesar de haber recibido inicialmente la promesa de total libertad para conformar su equipo, se encontró con una fuerte resistencia al intentar realizar cambios en cuadros que consideraba vinculados a cuotas partidarias, específicamente mencionando influencias de sectores cerronistas y del partido Alianza para el Progreso.

Según su testimonio, el mandatario cedió ante presiones externas que terminaron por quebrar el acuerdo previo entre ambos.

"Lo que yo creo es que está secuestrado y hay que ayudar a liberarlo. Sus intenciones son buenas, pero lo han presionado y ha tenido que ceder", afirmó.

De acuerdo a De Soto, la ruptura definitiva se produjo cuando el economista exigió cambios ministeriales que el presidente Balcázar se negó a ejecutar. Para el economista, esta negativa representó el fracaso de una evaluación ética y política que el jefe de Estado no pudo superar para garantizar una gestión independiente de los intereses de las cúpulas partidarias.

"Cuando lo sometí a la prueba de fuego, que es cambiar a los ministros, pues no pasó la prueba de fuego", sentenció Hernando de Soto.