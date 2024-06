Dina Boluarte: "Seremos severos con responsables de alguna agresión física o psicológica” contra niños

Gobierno La presidenta de la república dio un mensaje saludando a los padres peruanos por su día

La presidenta de la república, Dina Boluarte, durante su saludo oficial por el Día del Padre, indicó que su gobierno tiene el "compromiso" de proteger a "cada niño y niña del Perú" de cualquier tipo de violencia.

Cabe resaltar que estas declaraciones las brinda en el contexto de la denuncia que realizó el Consejo de Mujeres de la comunidad Awajún respecto a que cientos de niñas habían sido abusadas sexualmente por sus docentes escolares en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

“Aprovecho esta oportunidad para reafirmar mi compromiso con cada niño y niña del Perú, que siempre vamos a protegerlos de cualquier tipo de violencia", aseveró la jefa de Estado.

"Seremos vigilantes y severos con aquellos que sean responsables de alguna agresión física o psicológica”, resaltó.

En este #DíaDelPadre, la presidenta Dina Boluarte reconoce la trascendencia de los papás en las familias peruanas, ya que sus cuidados, ocurrencias y amor incondicional son los que dejan una huella imborrable en el corazón de sus hijos.

Como se recuerda, el último 30 de mayo, Rosemary Pioc, presidenta del referido consejo de mujeres indígenas, indicó en RPP que, desde 2010, se ha denunciado a 524 docentes por abuso sexual a sus alumnas; pero que, hasta 2024, solo 111 fueron destituidos, con lo cual los educadores restantes continúan con normalidad sus labores. Incluso, según dijo, algunos de los casos fueron archivados.

"Tenemos como 110 (casos) archivados por falta de pruebas, porque en todos los casos falta, más que pruebas, investigación, ¿por qué? Porque la UGEL no tiene presupuesto para llegar a estas comunidades donde la niña o la alumna ha sido violentada, el profesional no puede llegar, los abogados no pueden llegar, porque el territorio Awajún es muy extenso y complejo para llegar a las comunidades", dijo.

Pioc narró las dificultades que deben afrontar para efectuar las denuncias, así como la persecución y amenazas de las que son víctimas, debido a la falta de presencia de autoridades en la comunidad a raíz de la dificultad para su traslado a Condorcanqui.

"No tenemos el apoyo tampoco de psicólogos. ¿Por qué? Porque tampoco, la excusa es 'no podemos llegar, no hay presupuesto'. Toda la vida esa es la respuesta. No tenemos cámara Gesell", aseveró.

¿Qué dijo el ministro de Educación sobre el tema?

Consultado por las medidas que habría dispuesto el Ministerio de Educación (Minedu) sobre esta situación, el titular de dicho sector, Morgan Quero, dijo que había enviado una comisión para "salvaguardar a las víctimas". No obstante, consideró que podría tratarse de "una práctica cultural" que "lamentablemente" ocurre "en los pueblos amazónicos".

"Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan", indicó a la prensa el último lunes.

Como se sabe, estas declaraciones desataron una ola de críticas contra el titular del Minedu, por lo que, en un video publicado días después, dijo que sus palabras habían sido tergiversadas.

“Rechazo enfáticamente la tergiversación de las declaraciones que di el pasado 10 de junio en torno a los graves hechos ocurridos desde el 2010 en algunas comunidades de la región Amazonas. Mi posición es clara y categórica: rechazo total y absolutamente cualquier forma de abuso y violencia, especialmente contra niños y niñas. No existe justificación alguna para actos tan atroces como los ocurridos desde hace 14 años en las residencias estudiantiles del ámbito de la UGEL de Condorcanqui en Amazonas”, indicó.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Ángela Hernández, en declaraciones al programa '24 horas', sostuvo que, "efectivamente", se trata de "prácticas culturales" que deben ser "desterradas".

“Se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar, informar a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales, y si lo van a hacer que sean protegidas (...) Cuando es por abuso sexual, tenemos que prevenir", señaló.