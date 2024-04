En el Perú roban 198 celulares por hora: ¿por qué no se cierran los locales donde venden equipos robados?

Gobierno Según Osiptel, en el Perú se roban 198 celulares por hora

El robo de celulares continúa siendo una de las actividades delictivas con más incidencia a nivel nacional, pese a que, recientemente, se aprobó un Decreto Legislativo que permite condenar hasta con 30 años de cárcel a los autores de estos robos cuando se cometen con explosivos o vehículos motorizados.

No obstante, según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), en el país se roban cerca de 4500 celulares diariamente, lo que significa un promedio de 198 por hora y 3 por minuto.

Al respecto, RPP conversó con el general PNP Marco Conde, director de Investigación criminal de la PNP, quien señaló que uno de los pasos para disminuir esa incidencia es reducir la "cifra negra", es decir la cantidad de robos que no son denunciados policialmente.

Además, respondió una de las principales interrogantes de la ciudadanía: si se sabe dónde se venden los equipos móviles robados, ¿por qué no se intervienen esos locales y se clausuran definitivamente?

¿Por qué no se cierran los locales donde venden equipos robados?

El director de la Dirincri indicó que constantemente se realizan operativos policiales en estos locales. Sin embargo, estos siguen funcionando amparados en una fachada de legalidad.

"Son mercados formales que tienen la autorización municipal y legal para vender equipos legales. Sin embargo, llegan equipos que son sustraídos y hemos realizado operaciones policiales. (Sin embargo), hay una primera falla desde los municipios pues se sabe lo que venden (y) las personas se enteran de las intervenciones", señaló.

Conde Cuéllar resaltó que las organizaciones criminales cuentan con "anillos" de seguridad que les permiten conocer de intervenciones policiales inminentes y así obstaculizar la labor de los agentes del orden.

"Cuando se hacen operaciones policiales, estos individuos tienen anillos que les informan, como si fuera seguridad. Cuando ven personal policial que se dirige hacia ese lugar, sea Las Malvinas u otro, tienen personas que están en las puertas para cerrarlas de inmediato. Muchas veces hemos empleado la fuerza para incautar y detener a las personas", sostuvo.

A su vez, el general de la Policía resaltó que aún con estas intervenciones, es la mala "cultura" ciudadana la que hace que estos negocios sigan funcionando.

"Hay operaciones policiales que realizamos con el gobierno local, con fiscalización, y cuando realizamos la operación, fiscalización entra a tallar ahí, donde venden celulares robados (…) Hacemos operaciones policiales, intervenimos, detenemos a las personas, los llevamos a la unidad policial, los investigamos. Sin embargo, también es cultura del ciudadano que va a comprar un equipo robado a bajo precio e incentiva a la delincuencia, es un equipo manchado de sangre", precisó.

Se debe reducir la cifra negra de celulares robados no denunciados

Por otro lado, Conde Cuéllar subrayó la importancia de que los agraviados denuncien el robo de sus equipos móviles. Esto, para reducir la llamada "cifra negra".

"La PNP viene haciendo campañas estratégicas de prevención con la finalidad de incentivar la denuncia, porque queremos reducir esa cifra negra de personas que son víctimas de un delito y no lo denuncian. Existe una cifra negra de aproximadamente 857 mil personas al año, a nivel nacional, que han sido víctimas de un robo de un celular y la denuncia no está plasmada en la unidad policial, solo lo reportan en el sistema de Osiptel", explicó.

"Queremos reducir esa cifra (…) porque no existen denuncias formales que avalen una investigación del Ministerio Público, y es por eso que esas personas que cometen esos delitos salen de vuelta a las calles", agregó.

En ese sentido, remarcó que "en el sistema policial llegamos anualmente a 2 mil o 3500 denuncias de robo de celulares", lo que es inferior a la cantidad que es reportada en el sistema de Osiptel.

"En relación a la desconfianza del ciudadano, muchos dicen ‘no denuncio porque no me hacen caso’. Sin embargo, trabajamos coordinadamente con Osiptel y muchas veces recuperamos celulares. Tenemos celulares que no han sido reportados y no podemos recuperarlos, pero hay otros que hemos logrado ubicar. El sistema de Osiptel, de inmediato, nos reporta la información y notificamos al propietario. Son celulares que han robado hace una semana, hace un mes y lo entregamos al agraviado", indicó.

Asimismo, destacó la importancia de hacer la denuncia policial ante la sustracción de un equipo móvil.

"(Es importante) para evitar que ese celular llegue a manos ajenas. Además, para que la Policía y el Ministerio Público puedan realizar una investigación formal y legal en base al modelo garantista procesal penal, y poder detener a una persona y enviarlo a donde debe estar, que es tras las rejas", aseveró.

"Si las personas no denuncian y solo hacen el reporte en el sistema de Osiptel, no es una denuncia formal. Hay acuerdos plenarios, casaciones en las cuales, para que exista el delito de receptación, tiene que haber una denuncia formal; es decir, policial o en el Ministerio Público", añadió.

Finalmente, el director de la Dirincri indicó que, para realizar la denuncia policial, se debe tener "la identificación del denunciante, el número del celular y el código IMEI para poder reportarlo de inmediato, y conocer a nivel policial, por IMEI, el equipo que ha sido sustraído".