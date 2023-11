Exembajador sobre sucesor de Ana Gervasi: "Debe tener su peso propio, no estamos para improvisar"

Gobierno Hugo de Zela sobre el nuevo canciller: “Debe tener su peso propio, no estamos para improvisar”

Hugo de Zela estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El exembajador Hugo de Zela consideró que, tras la renuncia de Ana Cecilia Gervasi, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores debe ser una persona con “peso propio”, que no llegue a la Cancillería a “aprender” sus funciones.

“Yo soy de los que piensa que necesitamos un canciller que tenga peso propio, una persona que no llegue a aprender cómo se realice las tareas de canciller, sino alguien que ya sepa cómo se realizan esas tareas”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Que sea capaz de asumir un liderazgo inmediato de la Cancillería, un liderazgo inmediato de la política exterior y que sea reconocido en términos generales por su manejo de los temas de política exterior. No quiero entrar a decir nombres, porque no me corresponde; pero no estamos para improvisar”, sentenció.

El diplomático hizo esta recomendación, tras considerar que el Gobierno de Dina Boluarte tiene en el Gabinete “ministros con una trayectoria no tan larga, en muchos casos”.

“Creo que es necesario que nosotros, los ciudadanos, comencemos a pedir al Gobierno que cuando nombre a un ministro lleve a gente que llega a aportar al Gobierno, que no va a aprender, que no va a improvisar”, sostuvo.

De Zela consideró que el cargo de canciller cobra suma importancia estos días, toda vez que Perú será responsable de la organización de diversas reuniones entre las economías que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).



Sobre las renuncias de Gervasi y Meza-Cuadra

Hugo de Zela calificó de “positivas” las renuncias de Ana Cecilia Gervasi a la Cancillería y de Gustavo Meza-Cuadra como embajador de Perú en EE.UU., tras frustrada reunión entre Dina Boluarte y Joe Biden.

“Ha habido dos renuncias asumiendo la responsabilidad por lo que ha ocurrido. Es una práctica cívica, que es conveniente para el país, porque si tenemos funcionarios públicos que no quieren asumir la responsabilidad cuando algo no sale bien, eso nos perjudica a todos. Eso es algo para resaltar”, añadió.