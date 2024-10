Paro busca "acciones inmediatas" por parte de autoridades, dice representante de Gremios de Transporte Multimodal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Paro del 12 de noviembre busca "acciones inmediatas" por parte de autoridades, dice representante de Gremios de Transporte Multimodal

La Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM) anunció la convocatoria a un paro nacional para el próximo 12 de noviembre debido a la crisis de seguridad que se vive en el país. Geovani Diez, representante de este gremio, indicó que ha coincidido con otras agrupaciones sobre los puntos a exigir a propósito de esta nueva medida de fuerza.

En Ampliación de Noticias, Diez comentó que esta convocatoria responde a la falta de acción por parte de las autoridades tras el paro del 26 de septiembre, por lo cual se exige un "accionar inmediato", con medidas disuasivas y preventivas, a fin de detener la acción criminal contra el transporte.

"El primer (punto) es definitivamente la inseguridad nacional por medio de una emergencia nacional, y es lo que se solicita, y dentro de la misma, un accionar inmediato de la Policía y las fuerzas policiales con la intención de que paren estas muertes", mencionó.

Como segunda demanda se busca retirar los puntos que limitan la protesta social dentro de la ley de terrorismo urbano, los cuales buscarían "acallar" a manifestantes.

"Aparece ahí un tema, que prácticamente cualquier manifestante o dirigente que salga en señal de protesta, a pesar de que nos ampara la ley, es un derecho. Simplemente, nos quieren decir que somos terroristas y eso no lo podemos permitir", mencionó.

También se reiteró el pedido de modificar cuestiones específicas dentro de la cuestionada ley 32108, relacionadas con temas de allanamientos, flagrancia y cuantía.

"Entre esos y otros más, es una propuesta que estamos presentando y estamos siendo prudentes, dando un tiempo para que ellos puedan resolver durante estos días que quedan hasta el mes de noviembre para nosotros ir a una paralización", apuntó.

"El mundo debe saber qué es lo que está pasando en Perú"

Cabe precisar que la UGTRANM -según Diez- representa "al 75 % de la masa transportista a nivel nacional". Esto es aproximadamente tres millones de conductores en las modalidades de transporte de pasajeros urbano, interprovincial, turístico, taxi, colectivo y mototaxis.

Ante la cercanía de la fecha convocada para el paro con la realización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) los días 14, 15 y 16 de noviembre, Diez afirmó que "el mundo debe saber" lo que viene ocurriendo en el Perú.

"Nuestras autoridades no pueden ser hipócritas y no le pueden demostrar al mundo que estamos en un país de las maravillas. Entonces, el mundo debe saber qué es lo que está pasando en Perú. Y si realmente les preocupa llegar y no tener problemas, antes del 12 resuelvan los problemas, está en las manos de ellos", aseveró.