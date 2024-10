Ministro Julio Demartini sobre paro de transportistas: "Toda paralización es un golpe al desarrollo del país"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), dijo que “toda paralización es un golpe al desarrollo del país”, en alusión al paro nacional que atacarán algunos gremios de transportistas para el miércoles 23 de octubre.

“Yo creo que toda paralización es un golpe al desarrollo del país. Hay cierto sector de la población que requiere que se fortalezca el tema de la seguridad ciudadana. […] Estamos hablando de los sectores de transporte formal que han señalado que ellos no van a parar y hay otro sector de transporte informal que dice que sí van a parar. Exhorto a los transportistas informales que lo primero que deberían hacer es formalizarse. Muchas veces la informalidad genera inseguridad ciudadana”, dijo en RPP.

En Ampliación de Noticias, el titular del Midis exhortó a los gremios y población en general a no parar sus actividades por el bien del desarrollo del país. Asimismo, indicó que estas manifestaciones “le hacen el juego a los anarquistas que quieren desorden y problemas permanentes”.

“Lo primero que debemos pedir a todos los transportistas es la formalización. Y hacer la exhortación de que el Perú no puede parar. Hay personas que quieren trabajar y que el desarrollo del país depende de la reactivación económica. Estas manifestaciones no ayudan mucho y le hacen el juego a los anarquistas que quieren desorden y problemas permanentes. La seguridad ciudadana no se va a arreglar de esta manera”, afirmó.

Se prevé disminución de pobreza y pobreza extrema en 2025

En otro momento, Julio Demartini afirmó que el próximo año habrá una disminución de la población que actualmente está en pobreza y en pobreza extrema en el país.

“El próximo año, la misión va a ver una disminución considerable de la pobreza y pobreza extrema. Estamos en el crecimiento más allá del 3%, esperemos que sea mucho más. Con eso la revisión de la pobreza va a tener una reducción importante”, dijo a RPP.

El titular del Midis también se refirió a la pobreza urbana, que ha crecido en los últimos años. “Desde el año pasado a este, estamos haciendo un barrido social. Hemos identificado a más de 2 millones de personas que muchos de ellos no estaban en clasificación económica, porque estaban en una pobreza urbana que muchas veces no es visual. Y la otra es el fortalecimiento de las capacidades de personas para que ellos tengo activos y pequeños emprendimientos”.

Julio Demartini afirmó que el próximo año habrá una disminución de la población que actualmente está en pobreza y en pobreza extrema en el país. | Fuente: RPP

XII Semana de la Inclusión Social

En el marco de su aniversario, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social realizará la XII Semana de la Inclusión Social del 22 al 25 de octubre.

Con el lema "Hacia el desarrollo del capital social en un contexto multidimensional de la pobreza", el Midis desarrollará este encuentro en el que participarán expertos nacionales e internacionales, con el objetivo de avanzar en la reducción de la pobreza y la exclusión social en todas sus formas.