Héctor Acuña sobre tragedia en Pataz: "Es lamentable que el Congreso haya contribuido con esta informalidad"

El congresista de la Bancada Unidad y Diálogo, Héctor Acuña, opinó en RPP sobre el ataque con explosivos contra las instalaciones de la minera Poderosa, ubicada en el distrito y provincia de Pataz (La Libertad), que dejó nueve trabajadores fallecidos.

En el programa Ampliación de Noticias, Héctor Acuña señaló que el Estado peruano debe reconocer que necesita una regulación especial sobre el tema de la minería ilegal. Asimismo, criticó que no hay un plan de acción por parte del Ejecutivo, sino que solo se reacciona en el momento que ocurre una tragedia.

“Falta que el Estado reconozca que esta actividad necesita un tratamiento especial. Lo que vemos es lo de siempre la parte reactiva, solo actuamos en estos momentos de crisis. Pero no actuamos permanentemente en el acompañamiento, como debe ser. Estos ministros ayer terminaron con sus actividades, regresan a Lima y se olvidaron del problema. También hay una responsabilidad compartida con los gobiernos regionales”, indicó el parlamentario.

La minería ilegal

Acuña Peralta señaló que las grandes mineras también se alimentan de los informales y que no hay medidas para detener esta actividad ilícita que se desarrolla en varios puntos del país.

“Las grandes mineras también se alimentan de los informales. Más o menos me estimaban que el 30% de su producción. Los informales que no están de acuerdo con el precio lo trasladan hacia Ica asumiendo todos los riesgos. Pero ellos saben que riesgos no hay porque la policía, a través del tiempo, no ha decomisado a ninguno”, afirmó el congresista.

El congresista Héctor Acuña admitió que los congresistas también tienen responsabilidad en esta problemática, con las decisiones que han tomado sobre la actividad minera. También indicó que la creación Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no sirve para nada.

“Es lamentable que nosotros en el Congreso hayamos contribuido con esta informalidad. De la evaluación que obtengo de los técnicos e ingenieros que conocen, esta REINFO no está funcionando y no va a funcionar, así como está. […] Todos somos responsables, tenemos que asumir una responsabilidad”, agregó.

Creación de una comisión especial

El miembro de la Bancada Unidad y Dialogo sostuvo que se debería crear una comisión para poder abordar el tema de la minería ilegal y tomar medidas de acción frente a la criminalidad ligada a esta actividad. Asimismo, calificó que el Ejecutivo solo hace lo suficiente para afrontar la crisis actual que se vive en Pataz.

“De lo que he podido conversar con el alcalde de Pataz y de lo que conozco, solo con dejar un puesto de la policía con una cantidad de policías no va a resolver este problema de la minería. Eso el tiempo nos puede dar la razón. Necesitamos que se forme una comisión para poder abordar los temas de fondo”, afirmó el parlamentario.

Héctor Acuña, además, indicó que la mejor decisión que tomó el Congreso fue la creación del el FONCOR. “Nosotros en el Congreso, a pesar de nos equivocamos frecuentemente, hemos promovido la ley que salió cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Presupuesto: El FONCOR (Fondo de Compensación Regional) donde le damos recursos, la verdadera descentralización económica”, afirmó.

Hector Acuña: “Es lamentable que nosotros en el Congreso hayamos contribuido con esta informalidad" | Fuente: RPP

Criminalización de la protesta

Héctor Acuña indicó que el Gobierno actual pretende criminalizar la protesta luego de que se aprobó la pena de 15 años de prisión por bloquear carreteras. Esto se dio a conocer por el Ejecutivo tras aprobar el Decreto Legislativo 1589, el cual modifica el Código Penal y endurece las penas por el delito de bloqueo de carreteras y disturbios,

“El derecho a la protesta es un derecho constitucional que no podemos recortarlo. Sí, [hay un intento de criminalizar la protesta]. ¿Cómo es posible que para pretender quedarse en el gobierno hasta el 2026 realmente penalizar estas protestas? Creo que eso es forzadamente decir quiero quedarme a toda costa”, puntualizó.