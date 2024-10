Jefe del INPE rechazó que traslado de internos al Penal de Challapalca genere mayor inseguridad en Tacna

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Javier Llaque negó que exista un trato especial con el presentador de televisión Andrés Hurtado

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Jaiver Llaque, negó que el traslado de internos al penal de Challapalca pueda elevar los niveles de inseguridad en la región Tacna.

Ello, luego de que las autoridades locales rechazaran esta medida que incluye el proceso de ampliación de este centro penitenciario de máxima seguridad.

"Entendemos lo que han dicho las autoridades, No está demostrado, no está acreditado en ningún lugar que un penal traiga delincuencia. No existe informe alguno que así lo señale. A pesar de ello, coordinaremos con las autoridades para lograr los objetivos institucionales", manifestó.

Cabe recordar que esta ampliación fue un anuncio que realizó el Ministerio de Defensa para trasladar a sentenciados y procesados por los delitos de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de uso ilegal a fin de combatir la ola de extorsiones que se vive en nuestro país.

Javier Llaque decidió no prestar atención a denuncias en su contra

En otro momento, Llaque decidió no prestarle atención a la denuncia realizada por el secretario del Sindicato de Trabajadores del INPE, Ángel Llacari, quien sostuvo que el jefe de la institución estaría coludido con mafias dentro de prisiones para permitir el ingreso de celulares y droga.

"Lo único que decimos de que a veces pareciera que algunas frustraciones hacen a algunas personas hablar cosas sin control. Lo que recomendamos a los dirigentes sindicales es que se preocupen para que sus plataformas sindicales tengan éxitos. Juntos, la administración de las instituciones con los trabajadores, lograremos su justa reivindicación", aseveró.

Finalmente, se refirió al próximo traslado de Andrés Hurtado al Penal de Lurigancho y negó que exista un trato especial con el presentador de televisión. Al respecto, aseguró que no estará ubicado en un pabellón especial.